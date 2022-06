Der Bachmann-Preis geht an Ana Marwan

Obwohl die in Niederösterreich lebende Slowenin erst mit 25 Jahren nach Österreich kam, hatte sie schnell den Wunsch, auf Deutsch zu schreiben.

Einhellig begeisterte hatte sich die Jury am Freitag für den sprachlich subtil gearbeiteten Text „Die Wechselkröte“ von Ana Marwan gezeigt - und tatsächlich gewann sie in Klagenfurt den 46. Ingeborg-Bachmann-Preis. Die in Niederösterreich lebende Slowenin erzählt darin von einer Frau in einem Haus am Land mit verwahrlostem Pool, fast ohne Kontakt zur Außenwelt und verbindet Tragik und Witz.

Obwohl sie erst im Alter von 25 Jahren nach Österreich kam, habe sie sehr schnell den Wunsch verspürt, auf Deutsch zu schreiben ("Bis dahin hatte ich auf Slowenisch nur einmal mit sieben Jahren ein Gedicht in einer Bezirkszeitung veröffentlicht"), sagte Marwan. Deutsch konnte sie schon aus der Schule, wo die Sprache Pflichtfach war.

"Es war für mich wie bei einem Tischler, der das ganze Leben Tische aus Birken macht und dann plötzlich die Gelegenheit bekommt, Eiche auszuprobieren", umschrieb sie ihre ersten Gehversuche mit deutschen Texten. "Ich habe bemerkt, dass ich mich teilweise freier ausdrücke, weil Wörter neu und rein waren und ich keinen Ballast von vergangenen Emotionen und Kontexten damit verbunden habe."

Marwan, die Vergleichende Literaturwissenschaft in Ljubljana und Romanistik in Wien studiert hat, wurde 2008 sie für ihre Kurzgeschichte "Deutsch nicht ohne Mühe" mit dem Exil-Literaturpreis "Schreiben zwischen den Kulturen" ausgezeichnet. Im Herbst 2019 debütierte sie mit ihrem auf Deutsch geschriebenen tragikomischen Roman "Der Kreis des Weberknechts".

Mit 25.000 Euro dotiert

Nach zwei Jahren pandemiebedingter gänzlicher oder teilweise Auslagerung ins Internet haben die Tage der deutschsprachigen Literatur heuer wieder alle vor Ort zusammengeführt: 14 Autorinnen und Autoren, die Jury und das Publikum. Die mit 25.000 Euro dotierte Literatur-Auszeichnung wurde heuer erstmals nach einem Punktesystem vergeben.

Der Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro) ging an den in Berlin lebenden gebürtigen Rumänen Alexandru Bulucz, der im Siegerinterview ein großes Jury-Lob aussprach. Den Kelag-Preis (10.000 Euro) erhielt der deutsche Soziologe Juan S. Guse, der zuletzt als Favorit gehandelt worden war. Der deutsche Wahl-Wiener Leon Engler bekam den 3sat-Preis (7.500 Euro). Neben diesen von einer siebenköpfigen Jury vergebenen Preisen gab es den BKS Bank-Publikumspreis (7.000 Euro plus Stadtschreiberstipendium), für den am Samstagnachmittag online abgestimmt werden konnte. Gewonnen hat ihn der junge Wiener Elias Hirschl.

(APA)