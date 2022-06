Wird es eine Preisobergrenze für russisches Öl geben? Ein Importverbot für russisches Gold soll jedenfalls im hermetisch abgeriegelten Anwesen beschlossen werden.

Im oberbayerischen Schloss Elmau hat am Sonntag ein Gipfel der sieben wichtigsten Industrienationen der Welt begonnen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz empfing zu Mittag die Staats- und Regierungschefs der USA, Kanadas, Frankreichs, Italiens, Großbritanniens und Japans in dem hermetisch abgeriegelten Anwesen an der Grenze zu Tirol. Hauptthema ist die Unterstützung der Ukraine. Mit US-Präsident Joe Biden hatte Scholz zuvor die Geschlossenheit des Westens beschworen.

Scholz unterstrich beim Treffen mit Biden, man müsse weiterhin zusammenstehen. Der russische Präsident Wladimir Putin habe diese Geschlossenheit nicht erwartet. Biden dankte Scholz für die wichtige Rolle, die er dabei gespielt habe. Auch der US-Präsident betonte: "Wir müssen zusammenbleiben." Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nahm neue Raketenangriffe Russlands auf Kiew zum Anlass, die G7-Staaten zu weiteren Sanktionsbeschlüssen und Waffenlieferungen aufzurufen.

Russischer Sieg käme die Welt teuer

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson sagten, dass sie eine Chance auf eine Wende im Kriegsverlauf sähen. Im Vorfeld des Gipfels hatte Johnson betont, dass ein russischer Sieg die Welt teurer zu stehen käme als der aktuelle Anstieg der Energie- und Lebensmittelkosten. "Dieser Preis wird viel, viel höher sein. Jeder hier ist sich dessen bewusst." Johnson äußerte auch demonstratives Lob für die Rolle Deutschlands im Ukraine-Krieg. "Ich hätte nie im Leben geglaubt, dass ein deutscher Bundeskanzler sich so engagieren würde", sagte er mit Blick auf die Waffenlieferungen an Kiew.

EU-Ratspräsident Charles Michel forderte eine Lösung im Konflikt um Getreidelieferungen aus der Ukraine ein. "Wir brauchen keine Reden, wir brauchen Taten", sagte Michel. Die Blockade ukrainischer Häfen, in denen 22 Millionen Tonnen Getreide lagerten, müsse aufgehoben werden.

Importverbot für russisches Gold

Am Beginn des Gipfel sollten Beratungen über die weltwirtschaftliche Lage und Sicherheitspolitik stehen. Bereits im Vorfeld wurde bekannt, dass sich die sieben wichtigsten Industriestaaten auf ein Importverbot für russisches Gold verständigen wollten, das wichtigste Exportgut des Landes nach Energie. EU-Vertreter signalisierten Zustimmung zu einem von den USA, Großbritannien, Japan und Kanada getragenen Vorstoß. In der Frage einer von den USA vorgeschlagenen Preisobergrenze für russisches Öl sagte Michel jedoch, es brauche noch "Feinschliff". Am Montag sollte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video der Runde zugeschaltet werden.

Die G7-Staaten dürften dem von Russland angegriffenen Land erneut Unterstützung zusichern, solange sie nötig ist. Konkrete Finanzzusagen werden im Kampf gegen die Hungersnot erwartet, die vor allem in Ostafrika herrscht und sich angesichts steigender Getreidepreise im Zuge des Krieges noch verschärft. Auch die hohen Energiepreise werden Thema in Elmau sein, und natürlich der Klimaschutz.

Der ideale Ort für das Treffen

Zur G7 gehören sieben der wirtschaftsstärksten Demokratien der Welt: Deutschland, die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan. Außerdem nehmen an dem Gipfel EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teil. Scholz hat auch fünf Gastländer eingeladen - Demokratien aus Asien, Afrika und Südamerika: Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien. "Unser Verständnis von Demokratie greift zu kurz, wenn wir uns nur auf den klassischen Westen konzentrieren", sagt Scholz zur Begründung.

Der Gipfel findet in einem zum Fünf-Sterne-Hotel umgebauten Schloss im bayerischen Wettersteingebirge statt. Wegen seiner Abgeschiedenheit auf rund 1000 Metern Höhe nahe der Grenze zu Österreich gilt das Hotel als idealer Ort für ein solches Treffen. Das Gelände ist weiträumig mit streng bewachten kilometerlangen Zäunen abgeriegelt. Das 1916 von dem Philosophen Johannes Müller erbaute Schloss wurde 2005 nach einem Großbrand wieder errichtet und um einen Neubau erweitert, in dem die Gäste des G7-Gipfels übernachten.

Erwartungen dämpfen

Scholz bemühte sich vor dem Gipfel die Erwartungen etwas zu dämpfen. "Elmau liegt in den Bergen, Berge versetzen werden wir dort sicher nicht", sagte er am Samstag in seinem wöchentlichen Podcast, fügte aber hinzu: "Wir können wichtige Entscheidungen treffen und Dinge vorbereiten, die für uns alle nützlich sind."

Fast schon traditionell werden G7-Gipfel von Protesten begleitet. Die Organisatoren kündigten am Sonntag eine Klage gegen den zugewiesenen Standplatz an, der sich 500 Meter Luftlinie vom Schloss entfernt befindet. "Das ist nicht in Ruf- und Sichtweite", betonte Organisator Franz Haslbeck vom Protestbündnis "Stop G7 Elmau" in Garmisch-Partenkirchen. Die Polizei hatte 250 Kommunikationsbeamte im Einsatz, um die Demonstranten in München und Garmisch-Partenkirchen zu informieren und zu einer Deeskalation beizutragen.

Vier Teilnehmer eines Protests am Samstag in München wurden am Sonntagvormittag noch festgehalten, hieß es von der Polizei. Ihnen wurde nach Attacken auf Polizisten gefährliche Körperverletzung vorgehalten, ein Richter sollte im Sonntag über die Haft entscheiden. Laut Polizei beteiligten sich 4.000 Menschen an der Demonstration in der bayerischen Hauptstadt, was weniger war als im Vorfeld erwartet. Die Münchner Polizei hatte 3.000 Beamte aufgeboten.

