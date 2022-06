Ein Schlagzeug ist nerviger als ein Klavier

E-Drums seien besonders störend und nicht mit Pianomusik vergleichbar, bestätigt der OGH.

Wien. Es ist eine schlagzeugaffine Tiroler Familie, die die Gerichte beschäftigte. Die Söhne absolvieren an der Musikschule eine Ausbildung im Fach „Schlagwerk“, sie spielen auch in einer Musikkapelle, und eines der Kinder ist auch noch in einer Band aktiv.

Doch ein Nachbar empfand die Musik weniger als solche. Er trommelte lieber einen Anwalt herbei und klagte gegen die seiner Ansicht nach zu weitgehende Beschallung. Aber es gibt Rechtsprechung, die gegenüber Klavierspielern durchaus Verständnis zeigt und stundenlanges Üben erlaubt. Darf man sich als Schlagzeuger darauf berufen und ähnliche Milde einfordern?