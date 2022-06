Von Anfang an unmöglich: Herdenimmunität als Illusion

Sie wurde mit dem Ende der Pandemie gleichgesetzt. Dabei basierte sie immer nur auf theoretischen Überlegungen. Und dem Prinzip Hoffnung.

Dass sich auch Geimpfte infizieren und andere anstecken können, die Impfstoffe also keine sterile Immunität hervorrufen, gehört zu den größten Enttäuschungen in der Bekämpfung der Pandemie. Umso beachtlicher ist die schon bald nach Bekanntwerden der ersten Fälle erfolgte Klarstellung von Virologen, wonach bei Atemwegserkrankungen nichts anderes zu erwarten gewesen sei. Auch die Impfung gegen die Grippe könne Infektionen nicht immer verhindern, biete aber hohen Schutz vor schweren Verläufen.

Abgesehen davon, dass sich die Einschätzungen der Mediziner zur Effektivität der Impfung anfangs ganz anders anhörten, stellt sich schon die Frage, warum sie das Erreichen der Herdenimmunität jemals für möglich gehalten haben. Zur Erinnerung: Zunächst hieß es, dafür sei eine Impfquote von 60 Prozent erforderlich, später 80, dann 90, ehe Anfang 2022 eingeräumt wurde, dass sich dieser Zustand nie einstellen wird – ein Zustand, in dem so viele Menschen immun sind, dass auch Nichtimmune einen Schutz (durch die Herde) genießen, weil das Virus ständig in Sackgassen (in Form von immunen Personen) gerät und sich kaum noch ausbreiten kann. Herdenimmunität entsteht also nur dann, wenn eine immune Person die Endstation für das Virus darstellt.