Wird Russland heute erstmals seit über 100 Jahren zahlungsunfähig?

Am Montag ist auch die Schonfrist abgelaufen, innerhalb der Russland die nächsten Zinsen für Staatsanleihen hätte zahlen müssen. Russland steht damit formell vor dem Zahlungsausfall. Aber was heißt das?

Seit Monaten besteht die Befürchtung, dass Russland in jedem Moment zahlungsunfähig werden könnte. Mit heutigem Montag wäre es also so weit. Mehrere taiwanesische Investoren haben zwei Insidern zufolge weiter keine Zinszahlungen für ihre russischen Staatsanleihen erhalten, wie Reuters am Montag Früh berichtete. Damit könnte Russland formell vor dem Zahlungsausfall stehen. Was aber passiert dann?