Friedenspreis des deutschen Buchhandels für Serhij Zhadan

(c) imago images

Der fabelhafte ukrainische Schriftsteller wird für sein künstlerisches Werk und seine politische Haltung geehrt. Er lebt, heißt es, bis heute in Charkiw.

Der ukrainische Schriftsteller, Übersetzer und Musiker Serhij Zhadan erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022. Geehrt wird der Autor "für sein herausragendes künstlerisches Werk sowie für seine humanitäre Haltung, mit der er sich den Menschen im Krieg zuwendet und ihnen unter Einsatz seines Lebens hilft", wie der Stiftungsrat begründete. Der 47-jährige Zhadan gehört zu den wichtigsten Stimmen der ukrainischen Gegenwartsliteratur. Er lebt offenbar bis heute in Charkiw.

Auch in der „Presse“ wurde Zhadan bereits ausführlich besprochen - und gelobt: Er bringe die unmittelbare Vorgeschichte des jetzigen Krieges Lesern auf eine Weise näher, dass man einiges zu begreifen beginnt - mit Kopf, Herz und Eingeweiden.

Zhadan wurde am 23. August 1974 in Starobilsk im Gebiet Luhansk geboren. Er studierte in Charkiw Literaturwissenschaft, Ukrainistik sowie Germanistik und promovierte 1996. Seit Anfang der 1990er-Jahre organisiert er Literatur-Festivals und veröffentlicht Romane, Gedichte, Erzählungen und Essays. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar leistet er verstärkt humanitäre Hilfe.

Der Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Geehrt werden Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Der Börsenverein vergibt die Auszeichnung seit 1950. Überreicht wird sie traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche. In diesem Jahr ist die Verleihung für den 23. Oktober geplant.

