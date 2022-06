Warum Italien gerade austrocknet

Italien leidet an der schlimmsten Dürre seit 70 Jahren, die Regierung will nun wegen der Wasserknappheit und der extremen Hitze den Ausnahmezustand ausrufen, Ernteausfälle drohen. Besonders betroffen ist der Norden.

Italien will den Ausnahmezustand ausrufen und Wasser auch tagsüber rationieren. Grund ist die schlimmste Dürre seit 70 Jahren, die bereits zu alarmierender Wasserknappheit geführt hat. Durch den Notstand kann der Zivilschutz eingreifen und Rom einfacher finanzielle Hilfen bereitstellen.



Jetzt schon wird in mehreren Teilen des Landes das Wasser in der Nacht abgestellt. Betroffen ist von der Dürre vor allem der Norden: Der Regionalpräsident der Lombardei, Attilio Fontana, kündigte bereits am Freitag den Notstand an. Davor hatte dies bereits Latium getan. Andernorts werden die Bürger dazu angehalten, Wasser zu sparen, Pools nicht zu füllen oder Autos nicht zu waschen.

Wasser aus dem Gardasee?