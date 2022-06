Das sollten alle lesen, die keine Nachrichten mehr lesen

Weltweit und auch in Österreich sinkt das Interesse an Berichterstattung. Immer mehr vermeiden den Kontakt mit Nachrichten aktiv. Warum?

Wir Journalisten machen uns gern Gedanken in eigener Sache. Sind genug Leser bereit, für unsere tollen Artikel auch online zu zahlen? Wie holen wir die Jungen ab, die sich auf Instagram herumtreiben? Aber meist gehen wir davon aus, dass jeder Mensch informiert sein will, umso mehr, wenn es rundgeht. Pandemie! Krieg! Inflation! Only bad news are good news, wir kennen das.

Die meisten ziehen sich zumindest einmal die Woche irgendwo Nachrichten rein: Das bestätigt der „Digital News Report 2022“ von Reuters, eine jährlich in 46 Staaten durchgeführte Umfrage. Aber wollen die Nutzer auch wirklich wissen, was sie lesen, sehen und hören? Hier wird es bedenklich.