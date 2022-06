Deswegen führt am E-Auto kein Weg vorbei

Die EU-Umweltminister entscheiden über das Aus für Verbrennungsmotoren ab 2035. Es gibt Widerstand, aber er ist nicht stark genug.

Wenn sich schwierige strukturelle Reformen und Emotionen vermischen, wird es kompliziert in der EU. Dennoch will die französische Ratspräsidentschaft am Dienstag das Ende für den Verbrennungsmotor fixieren. Einige EU-Umweltminister werden versuchen, den Vorschlag der EU-Kommission und des EU-Parlaments noch zu verwässern. Am Aus ab 2035 führt aber kaum noch ein Weg vorbei – auch weil die Fakten dafür sprechen.

Will die EU an ihrem Klimaziel festhalten, 2050 klimaneutral zu werden, müssen Verbrennungsmotoren für Pkw und leichte Lkw aus dem Verkehr gezogen werden. Laut der EU-Umweltagentur war der Verkehr im Jahr 2019 für rund ein Viertel der gesamten CO2-Emissionen der EU verantwortlich. Davon entfielen 71,7 Prozent auf den Straßenverkehr.