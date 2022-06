Die Lügen der Kriegsreportage

Eine skrupellose Starjournalistin gerät in die Krise und flüchtet aus Afrika in eine Alpenklinik: Über den überraschenden neuen Film „France".

Der französische Kinoregisseur Bruno Dumont gehört zu den unberechenbarsten Vertretern seines Fachs: Während er am Anfang seiner Laufbahn vor allem mit existenzialistischen und mit Laiendarstellern besetzten Psychodramen wie „L'Humanité“ (1999) für Aufsehen gesorgt hat, hat er inzwischen ganz andere Wege eingeschlagen, sich etwa an herrlich absurden Komödien („Die feine Gesellschaft“, 2016) und emanzipatorischen Musicals über historische Persönlichkeiten („Jeanne d'Arc“, 2019) versucht. Unverändert ist das Interesse am Zustand seiner Heimat geblieben.

Da scheint „France“, der Titel seines neuen, besonders überraschenden Films, gut zu passen. Gemeint ist allerdings nicht nur Frankreich, sondern auch dessen bitterböse allegorische Verkörperung: Die Hauptfigur, France de Meurs (Léa Seydoux), ist eine Starjournalistin, die die Ideale ihres Berufs längst hinter sich gelassen hat. Gemeinsam mit ihrer Managerin Lou (Blanche Gardin) sucht sie nicht nach Wahrheit, sondern Aufmerksamkeit. In ihrer Sendung „Un regard sur le monde“ bereist France die Krisengebiete der Welt und fischt dort bar jeglicher politischer Haltung nach den aufregendsten Bildern. Ihre Beziehung zu einem bekannten Schriftsteller ist Fassade, der zehnjährige Sohn wird meist ignoriert. Dumont zeigt France bei der Arbeit: Live aus dem Krieg, beim Dreh einer Reportage über Flüchtende. Oder, gleich zu Beginn, bei einer (erstaunlich nahtlos in den Film hineinmontierten) Pressekonferenz Emmanuel Macrons. Egal, wen France vor ihr Mikro bekommt, alle müssen am Ende agieren, wie ihr Skript es vorsieht. Soldaten werden zu Komparsen, um ihr Leben kämpfende Menschen zu Klickködern.

Sind auch Influencer Menschen?

„France“ führt vor, wie nahe Nachrichten und Fiktion einander sein können. Dabei geht es dem Regisseur nicht um billige Lacher. Er versteht, dass eine simple Mediensatire nur Teil der Unterhaltungsindustrie wäre, zu der auch France gehört. Stattdessen fragt er: Sind Influencer wie sie nicht auch Menschen? Als France nämlich – weil sie wieder einmal zu spät dran ist, um ihren Sohn abzuholen – einen jungen Motorradfahrer afrikanischer Herkunft anfährt und diesen leicht verletzt, plagen sie plötzlich Gewissensbisse. Sie besucht seine verarmte Familie, bietet ihr Geld an und gerät in eine tränenreiche Sinnkrise. Nach einem Zusammenbruch taucht sie in einer exklusiven Alpenklinik unter. Auch dort findet sie sich in einer Lügenwelt wieder.

Dumonts Film ist formal extravagant und arbeitet mit hintersinniger Hochglanz-Ästhetik. Geradezu penetrant zeigt er das Lächerliche sehr ernst und das Tragische mit Sinn für Komik. Das erzeugt vor allem Unsicherheit. Immer wieder fragt man sich, ob man jetzt lachen soll bzw. darf. Und tut man es, erwischt man sich beim Mitfühlen. Seydoux, die sich als Starschauspielerin mit medialer Oberflächlichkeit auskennt, weint im Film so viel, dass man beginnt, jeder Träne eine andere Bedeutung zuzuschreiben: Eine wirkt verlogen, die nächste schmerzlich echt, die dritte lächerlich. Was perfekt das Spektrum der Empfindungen trifft, das man aus dem täglichen Medienkonsum kennt.

Höhepunkt ist ein im Werbeclip-Stil gefilmter Autounfall an der Côte d'Azur, der sich absurderweise minutenlang hinzieht. Ein wenig wirkt das alles, als gäbe es eine beständige Kluft zwischen den Ereignissen des Plots und den zugehörigen Bildern. Das ist bisweilen ziemlich irritierend. Aber bemerkenswert als Kritik an einer Gesellschaft, die nie wirklich gelernt hat, mit ihrer eigenen Bildproduktion umzugehen. Als es am Ende die Chance für France gibt, ihrem Verhängnis zu entkommen, mag man dieser Verheißung kaum trauen: Und das ist wohl auch unvermeidlich, wenn man in einer Welt der Scheinheiligkeit nach Aufrichtigkeit sucht.