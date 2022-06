Corona-Sommerwelle: Ignorieren oder hinschauen?

Die Zahl der Neuinfektionen steigt. Die Sommerwelle ist da. Was wird uns in den nächsten Wochen erwarten? Sollte man sich tatsächlich zum vierten Mal impfen lassen, wie es die Stadt Wien für alle ab 12 Jahren anbietet? Oder wäre es nicht besser, die Welle einfach zu ignorieren? Darüber spricht „Presse"-Redakteur Köksal Baltaci in dieser Folge.

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller

Credits: ORF-Pressestunde