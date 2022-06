Saudi-Arabien und VAE können Öl-Produktion kaum steigern

"Er hat mir zwei Dinge gesagt. Ich bin an einem Maximum, einem Maximum (der Produktionskapazität). Das ist es, was er behauptet", sagte Macron am Rande des G7-Gipfels zu US-Präsident Joe Biden.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate können ihre Ölproduktion nach Angaben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron derzeit kaum erhöhen. "Ich habe mit MbZ telefoniert", sagte Macron am Rande des G7-Gipfels zu US-Präsident Joe Biden in Anspielung auf Scheich Mohammed bin Zayed al-Nahyan (MbZ). Dieser habe ihm gesagt, dass die beiden wichtigsten Opec-Ölproduzenten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die Produktion kaum steigern könnten.

"Er hat mir zwei Dinge gesagt. Ich bin an einem Maximum, einem Maximum (der Produktionskapazität). Das ist es, was er behauptet", sagte Macron zu Biden. "Und dann sagte er, dass (die) Saudis um 150 (Tausend Barrel pro Tag) erhöhen können. Vielleicht ein bisschen mehr, aber sie haben keine großen Kapazitäten vor sechs Monaten", so Macron weiter.

Die Frage, wie russisches Öl und Gas ersetzt werden könne, war ein Thema auf dem G7-Treffen in Elmau. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate gelten als die einzigen beiden Länder in der Erzeugergemeinschaft der Organisation erdölexportierender Länder und in der Welt, die noch über freie Kapazitäten verfügen und zu einer Erhöhung der weltweiten Lieferungen beitragen könnten. Die USA und die EU suchen derzeit nach Staaten, die die Lieferlücken durch den Verzicht auf russisches Öl füllen könnten - auch um den starken Anstieg der Energiepreise zu drücken.

(APA/DPA)