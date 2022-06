US-Schauspielerin Mary Mara beim Schwimmen in Fluss ertrunken

Die 61-jährige Schauspielerin scheint ersten Untersuchungen zufolge beim Schwimmen ertrunken zu sein. Ein Verbrechen wird nach derzeitigem Stand ausgeschlossen.

Die aus Serien wie "Emergency Room" oder "Law & Order" bekannte US-Schauspielerin Mary Mara ist laut US-Polizei im Sankt-Lorenz-Strom ertrunken. Die 61-Jährige wurde am Sonntagmorgen in dem Fluss an ihrem Wohnort Cape Vincent im Bundesstaat New York tot aufgefunden, wie die Polizei am Montag (Ortszeit) mitteilte.

Vorläufige Ermittlungen deuteten darauf hin, dass sie beim Schwimmen ertrunken sei, hieß es in der Mitteilung. Es gebe keine Anzeichen für ein Verbrechen. Die genaue Todesursache soll nun eine Autopsie ergeben. Der Sankt-Lorenz-Strom fließt von den Großen Seen bis zum Atlantik und durchquert dabei Kanada und die USA.

Mara spielte zahlreiche Fernseh- und Filmrollen, darunter mehrere Episoden in Serien wie "Dexter" oder "Star Trek: Enterprise". Am bekanntesten wurde sie durch ihre Rollen in "Nash Bridges", "Emergency Room (ER)" und "Ray Donovan", wie der US-Sender CNN schrieb. Zuletzt stand sie demnach 2020 für den Film "Break Even" vor der Kamera.

(APA/DPA)