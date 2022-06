Drei Tote bei Zugunglück in den USA

Die Bahn stieß im Bundesstaat Missouri an einem Bahnübergang mit einem Lastwagen zusammen. Mehr als 200 Menschen waren an Bord.

Ein Fernverkehrszug mit mehr als 200 Menschen an Bord in den USA ist entgleist. Mindestens drei Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Zahlreiche Passagiere wurden verletzt. Der Zug, unterwegs von Los Angeles nach Chicago, stieß im Bundesstaat Missouri an einem Bahnübergang mit einem Lastwagen zusammen. Acht Waggons und zwei Lokomotiven entgleisten, wie die Betreibergesellschaft Amtrak am Montag erklärte.

Die Polizei des Bundesstaats erklärte über Twitter, bei den Todesopfern handle es sich um zwei Passagiere und den Fahrer des Lastwagens. Alle Menschen, die sich an Bord des Zuges befunden hatten, seien inzwischen vom Unglücksort abtransportiert worden. Örtliche Medien sprachen von "Dutzenden Verletzten". Berichten zufolge waren mehrere Rettungshubschrauber zur Bergung im Einsatz. Die genaue Zahl der Verletzten blieb jedoch zunächst noch unklar.

Waggons zur Seite gekippt

Amtrak zufolge befanden sich 243 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder in dem Zug. Die Polizei berichtete hingegen von 207 Menschen an Bord. Das Unglück ereignete sich an einem Bahnübergang in Mendon, einem Ort rund 150 Kilometer nordöstlich von Kansas City.

Erste Fotos und Videos in sozialen Medien zeigten auf die Seite gekippte Waggons neben den Gleisen. Passagiere, die sich befreien konnten, saßen teils auf den umgekippten Waggons.

(APA)