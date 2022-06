„Sorry“ tut doch gar nicht weh

100 Rätsel der Kommunikation, Folge 5. Toll: Jetzt kann man sich auch digital entschuldigen, wenn man analog miteinander redet.

Der Mensch ist ein lustiges Wesen. Sieht er einen Tisch, sagt er „Tisch“. Obwohl er auch „Mupsibu“ dazu sagen könnte. Aber scheinbar ist es irgendwie ausgemacht, dass das Ding so heißt. Damit auch alle wissen, wovon man redet, haben alle, ohne es zu wissen, zugestimmt, dass man es so nennt. Das klingt ja fast verbindlich. Ist es aber nur, wenn man verstanden werden will. Der Rest kann ruhig Mupsibu sagen. Oder Wurstsalat. Im Alltag nimmt man ja oft Wörter aus dem Reservefach, wenn die erste Wahl vielleicht doch zu hart aufschlagen würde in der Realität. Da sagen witzige Menschen „Madame“ zu kleinen lästigen Kindern. Oder witzige Kellner „Monsieur“ zu Gästen, die ihnen auf die Nerven gehen. Man muss auch nicht „Wiener Schnitzel“ sagen, „Breselfetzn“ würde auch funktionieren. Die Sprache ist toll, wenn man es witzig meinen will. Oder ironisch. Oder es gar nicht so meinen will, wie man es sagt.

Vor allem bei „Entschuldigung“, „Verzeihung“ oder „Es tut mir leid“ klingt das ja wirklich so als wäre etwas geschehen. Da mag man’s dann doch gern ein wenig digitaler, sprich unverbindlicher. Als würde es einen selbst nicht soviel angehen, dass man einen großen, großen Blödsinn gemacht hat. Es funktioniert fast so wie digitale Solidarität, wenn man etwa sein Facebook-Profilfoto in Ukraine-Farben einfärbt. Oder in französischen, wenn in Paris gerade eine Bombe explodiert ist. Man muss fast gar nichts dafür tun. Sich nicht exponieren, sich nicht bewegen, man muss es nicht einmal so meinen. Man sagt etwas, aber irgendwie doch nicht. So ohne Augenkontakt bleibt alles vage. Und inzwischen gibt es auch ein Wort, das man sich dort hergeholt hat, wo man alles findet, wenn man etwas Bestimmtes sagen will, aber nicht so ganz und doch anders. Im Englischen.