Finanzminister Magnus Brunner ruft dazu auf, sich bei FinanzOnline zu registrieren, bzw. seine Daten zu aktualisieren.

Das Finanzministerium kontaktiert alle FinanzOnline-Teilnehmer. Ziel ist, aktuelle Kontodaten zu haben, damit die beschlossenen Anti-Teuerungsmaßnahmen rasch und unbürokratisch ausbezahlt werden können. Der Kontakt erfolgt via FinanzOnline sowie via E-Mail, sofern die User letztere Kontakt-Aufnahme erlaubt haben.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ruft dazu auf, FinanzOnline zu nutzen, um schneller vom Antiteuerungspaket zu profitieren: „Noch im Sommer entlasten wir in einem ersten Schritt jene, die am stärksten betroffen sind: 300 Euro Teuerungsausgleich zum Beispiel für Mindestpensionisten, Arbeitslose, Studienbeihilfebezieher. Familien profitieren vom höheren Familienbonus und der um 180 Euro erhöhten Familienbeihilfe im August“ und fügt hinzu: „Ich bitte alle darum, die Daten zu aktualisieren oder – falls noch nicht erfolgt – sich bei FinanzOnline anzumelden, denn nur so kommen die Menschen rasch und unkompliziert an ihr Geld.“

FinanzOnline-Account erstellen

Wer noch keinen Zugang zu FinanzOnline hat, kann das unkompliziert online nachholen. Jene, die bereits eine Handy-Signatur haben, können sich darüber registrieren, bzw. anmelden. Aber auch ohne Handy-Signatur kann man sich für FinanzOnline registrieren. Online muss dafür die Anmeldung erledigt werden. Die Zugangsdaten werden postalisch binnen weniger Tage zugestellt.

(APA/bagre)