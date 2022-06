Erleben Sie die Expeditionskreuzfahrt Antarktis mit dem Abenteurer und Extrembergsteiger Reinhold Messner. Mächtige Tafeleisberge, gigantische Tierkolonien und majestätisch aufragende Gletscher bringen Sie ins Schwärmen. Die Bilder der riesigen Kolonien an Königspinguinen, die dicht an dicht stehen und sich durch unterschiedliche Rufe verständigen, wird unauslöschlich in Ihrem Gedächtnis bleiben.

Die wendige HANSEATIC nature, das neue 5-Sterne-Expeditionsschiff von Hapag-Lloyd Cruises, bringt Sie mitten in diese Wildnis hinein. Ob auf abenteuerlichen Zodiac-Exkursionen oder auf den beiden gläsernen Balkonen über dem Ozean schwebend – begegnen Sie der Natur auf Augenhöhe und genießen Sie unvergessliche Momente und atemberaubende Ausblicke. Ganz besonders komfortabel gelingt es auf dem neuen Obervation-Deck mit Ferngläsern und 180°-Panoramablick.

Die hochwertig und umfangreich ausgestatteten Kabinen (ausschließlich außen) haben fast alle einen Balkon bzw. French Balcony. Drei verschiedene Restaurants sowie zwei Bars stehen Ihnen zum Genuss der kulinarischen Köstlichkeiten zur Verfügung. Und falls Sie sich nach einem aufregenden Expeditionstag entspannen möchten, können Sie den großzügigen SPA besuchen.

Expeditions-Kreuzfahrt in die Antarktis