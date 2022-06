Iran will sich den BRICS-Staaten anschließen

Russland und China dominieren den Club der Schwellenländer. Angeblich hegt auch Argentinien Beitrittsambitionen.

Das Öl- und Gas-Förderland Iran will sich dem Club der BRICS-Schwellenländer anschließen, denen auch Russland und China angehören. Eine Mitgliedschaft des Iran berge Vorteile für beide Seiten, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran am Dienstag. Russland und China wollen den Bund, dem neben ihnen auch Brasilien, Indien und Südafrika angehören, zu einer Alternative zu westlich geprägten Vereinigungen ausbauen.

Der Iran ist Russland zufolge nicht der einzige neue Bewerber: Auch Argentinien wolle sich BRICS - die Abkürzung ergibt sich aus den Anfangsbuchstaben der derzeitigen Mitglieder - anschließen, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau. Dies zeige, dass westliche Versuche, Russland nach dem Einmarsch in der Ukraine zu isolieren, zum Scheitern verurteilt seien. Russland ist am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. Danach haben die USA, die EU und ihre Verbündeten Sanktionen beschlossen.

(APA/Reuters)