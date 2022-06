(c) Getty Images (Sara Cavallini)

Mit der besten Erinnerung an den Etappensieg im Vorjahr startet Patrick Konrad in seine vierte Tour de France. Über Coronafälle, neuen Angriffsplan und ungenutztes Potenzial in Österreich.

Die Presse: Am Freitag startet die 109. Tour de France in Kopenhagen. Befürchten Sie nach den jüngsten Coronafällen im Peloton wie andere eine Lotterie?

Patrick Konrad: Ich kann mich sowieso nur auf mich konzentrieren und schauen, dass ich nicht selbst krank werde. Ich hatte noch einmal ein paar gute Tage im Ötztal und die Meisterschaften am Sonntag (den Titel sicherte sich Bora-Teamkollege Felix Großschartner; Anm.). Der Rest liegt nicht in meiner Hand und ich kann ihn auch nicht ändern.





Wurden die Sicherheitsmaßnahmen in Ihrem Bora-Team verschärft? Immerhin betraf es auch Kapitän Alexander Wlassow und Maximilian Schachmann, die rechtzeitig fit wurden.