"Dickicht von Patenten für Pflanzen blockiert Züchtung"

Vor dem Europäischen Patentamt in München protestiert die Organisation „No patents on seeds!“ am Mittwoch. Die Möglichkeit für Züchtungen droht eingeschränkt zu werden.

Nach dem Durchforsten von 300 Patentanträgen haben die Experten der Nicht-Regierungs-Organisation „No patents on seeds!“ einen Überblick gewonnen, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Der verheiße nichts Gutes, sagt Christoph Then, Sprecher der Organisation. Er drohe ein „Dickicht von Patenten“, meint er.

Vom Europäischen Patentamt in München sind nämlich konventionell gezüchteter Mais mit zufälligen Mutationen und die Verwendung natürlich vorkommender Genvarianten unter Schutz gestellt worden. Hier werde kein Verfahren geschützt, sondern lediglich beobachtet, was sich in der Natur durchsetzt: „Da werden mehrere Sorten angepflanzt und die, die am Acker die beste Performance bringt, wird dann als Patent eingereicht.“ Then sieht darin einen Präzendenzfall, der dazu führen könne, dass die freie (= unentgeltliche) Züchtung erschwert oder überhaupt unmöglich gemacht werde.