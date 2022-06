Ein Urmeter gegen Bullshit

Eine seriöse Langzeit-Umfrage wie das Austrian Corona Panel Project würde helfen, dubiose Demoskopen zu entzaubern.

Wollen Sie wirklich wissen, an welches Tier der Bundeskanzler der Republik Österreich die Wählerschaft am ehesten erinnert? Oder welcher neue Märchenprinz diese Woche auf einer angeblichen Megawelle der Zustimmung surft? Nein? Dann sollten Sie darauf hoffen, dass das Umfrageprojekt, das die Uni Wien zu Beginn der Pandemie in Eigenregie gestartet hat, rasch auf eine tragfähige organisatorische und finanzielle Basis gestellt wird.