„Investieren weiter in Wachstumsprojekte“

Johannes Steurer ist seit Jänner 2022 CEO der Aluflexpack-Gruppe und stand davor zehn Jahre lang dem Unternehmen als Finanzchef vor. Der Österreicher hat in Wien und Singapur Betriebswirtschaftslehre studiert und ist Chartered Financial Analyst®.

Heimische Erfolgsgeschichte. In Verpackungen von bekannten globalen Konsumgütermarken wie von Süßwaren, Tiernahrung, Kaffee oder Tee steckt auch ein wenig Rot-Weiß-Rot.

Die Aluflexpack AG des österreichischen Unternehmers Michael Tojner zählt zu den Top-3-Playern in Europa – und die Kurve geht weiter steil bergauf. Aluflexpack, seit 2012 Teil der Montana Tech Components, avancierte von einem kleinen mittelständischen Unternehmen zu einem erfolgreichen Nischen-Marktführer. Johannes Steurer, CEO der Aluflexpack-Gruppe, über die dynamische Wachstumsstrategie, das Expansionsprogramm und wie sich das Unternehmen in der Zukunft positioniert.

Jeder hat bereits mehrere Produkte von Aluflexpack in Händen gehalten: Was müssen flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süßwaren und Milchprodukte heute leisten?

Johannes Steurer: Die absolut wichtigste Funktion von primären Verpackungslösungen ist der Schutz des Produktes bis zum Verbrauch und somit der Schutz für den Endkonsumenten vor Verunreinigungen. Aber auch in der Verpackungsindustrie ändern sich die Trends. Aktuell gibt es einen ganz klaren Trend in Richtung E-Commerce und Direct to Consumer. Hier spielt die Strapazierfähigkeit der Verpackung eine bedeutende Rolle. Verpackungslösungen befinden sich in einem ständigen Prozess der Veränderung und Anpassung.

Was hat sich in den vergangenen Jahren noch verändert?

Seit vielen Jahren sehen wir den Trend in Richtung kleinerer Haushaltsgrößen, es wird bewusster konsumiert. Kleinere Portionierungen bedeuten auch kleinere Verpackungen. Ein weiterer Trend geht in Richtung Premiumisierung. Die Hersteller wollen sich differenzieren, sie wollen eine Geschichte erzählen und mit innovativen Verpackungen ein Image transportieren. Es gibt Produkte im Portfolio, da sind seit den 1990er-Jahren die Produktinhalte dieselben, in die Verpackungen selbst ist jedoch sehr viel Technologie eingeflossen – mit einem ganz klaren Fokus auf Funktionalität sowie auch in Richtung Nachhaltigkeit. Wir haben in den letzten Jahren Produktlösungen mit einem Recyclinganteil von bis zu 80 Prozent entwickelt, ohne Verlust der Funktionalität der Verpackung. Hierbei gilt es, ein großes Augenmerk auf die mechanischen Eigenschaften der neuen Materialstruktur zu legen.

Die Kurve von Aluflexpack geht steil bergauf. Als mittelständisches Unternehmen gegründet, ist Aluflexpack heute einer der drei europäischen Top-Player in den relevanten Endmärkten und seit 2019 an der Schweizer Börse notiert. Welche langfristigen Perspektiven setzt sich das Unternehmen?

Aluflexpack ist seit vielen Jahren sehr dynamisch gewachsen – seit 2016 pro Jahr im Schnitt um zehn Prozent organisch, also deutlich schneller als der Gesamtmarkt. Zum einen haben wir auf strukturell wachsende Märkte gesetzt, unter anderem auf pharmazeutische Produkte, Premiumkaffeelösungen und Tiernahrung. Zum anderen basiert der Erfolg aber auch darauf, dass wir uns immer als Team mit dem Kunden verstehen und die Frage in den Vordergrund stellen, wie wir deren Leben einfacher gestalten können. Da gibt es sehr viele Aspekte, die höchst relevant sind, wie Stabilität in Form von Verlässlichkeit in der Produktqualität bis zum Lieferservice – sowie auch inspirierende Aspekte wie Produktinnovationen bis hin zu Trendscouting.

Wir sind proaktiv, u.a. wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Diesen proaktiven Ansatz im Umgang mit unseren Kunden werden wir in Zukunft noch stärker forcieren, um weiterhin attraktiv zu wachsen. Gleichzeitig legen wir mit umfangreichen Investitionen das Fundament für das Wachstum, wir investieren derzeit 70 Millionen Euro in ein Werk in Kroatien, wo wir unsere Kapazität zur Konvertierung von Aluminiumfolien verdoppeln. Wir haben in den letzten Jahren laufend in die Erweiterung unserer Kapazitäten sowie in die Effizienz und Qualität investiert.

Ende Mai hat Aluflexpack 80 Prozent der Anteile an der türkischen Teko Aluminyum Sanayi A.Ş. übernommen. Wie will Aluflexpack weiterwachsen, wo liegt der Fokus?

Die Übernahme von Teko passt für uns ausgezeichnet ins Portfolio. Teko ist ein Spezialist und Marktführer für aluminiumbasierte flexible Verpackungen, der sich auf die Milch- und Getränkeindustrie in der Türkei und den umliegenden Märkten konzentriert. Mit dieser Akquisition wollen wir unsere Position im wachsenden türkischen Markt ausbauen und unser bestehendes Geschäft in attraktiven Konsumgüterkategorien stärken. Wir sind ja bereits Nummer eins im türkischen Markt für Blisterfolien für pharmazeutische Produkte mit unserem zweiten Standort in der Nähe von Istanbul. Akquisitionen sind integraler Bestandteil unseres Wachstums. Wir werden weiter in Europa, aber auch weltweit, aktiv nach Unternehmen Ausschau halten, die zu unserem Portfolio, unserer Wertschöpfungskette und zu unserer Technologie passen. Und wir werden auch künftig in Wachstumsprojekte investieren.

Seit 2012 gehört Aluflexpack zur technologie- und innovationsorientierten Montana Tech Components des österreichischen Unternehmers Michael Tojner. Wie hat Aluflexpack davon profitiert?

Ich bin von Beginn an dabei und kann daher ganz klar sagen, dass die Montana Tech Components mit Michael Tojner als unternehmerisch agierendem Investor unsere Wachstumsoptionen immer unterstützt hat. Mehr als zehn Prozent des Umsatzes wurden jedes Jahr investiert. Da ist es wichtig, einen Investor an der Spitze zu haben, der nicht nur an kurzfristigen Gewinnen orientiert ist, sondern langfristig Unternehmen entwickeln möchte. Seit Aluflexpack Teil der Montana Tech Components ist, wurde jedes Jahr in die Entwicklung, die Modernisierung, die Qualität und in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert. Heute können wir sagen, dass wir eine starke Positionierung in den Märkten haben, die eine ausgezeichnete Basis für die Zukunft darstellt.

Wie stellt das Unternehmen die Weichen für die Zukunft, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft?

Als Teil der Gesellschaft tragen wir Verantwortung für den Klimaschutz, für die Zukunft. Wir sehen den Trend zur Nachhaltigkeit auch als große Chance, uns mit unseren Innovationen zu positionieren. Unsere Bestrebungen gehen ganz klar in eine Richtung: ein möglichst geringer Ressourceneinsatz, ein effizientes Abfallmanagement sowie die Verringerung des CO2-Fußabdrucks. Wir entwickeln unser Portfolio weiter mit dem Fokus, die Recyclingfähigkeit der Verpackungslösungen und gleichzeitig auch den Recyclinganteil in den verwendeten Materialien stetig zu erhöhen. Ein Vorteil ist, dass Aluminium zu 100 Prozent recycelbar ist, und zwar ohne Qualitätsverlust des Materials. Wenn man Aluminium zurück in den Kreislauf bringt, dann werden lediglich fünf Prozent des primären Energieaufwandes benötigt.

Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden sowie mit Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette an nachhaltigen und zirkulären Lösungen zu arbeiten. Die Innovationsprojekte reichen von Monomateriallösungen, Erhöhung des Rezyklatanteils in den Materialien selbst bis hin zur Nutzung von neuartigen Recyclingtechnologien für mehrlagige Materialverbunde. Hier werden wir noch einige spannende Entwicklungen in den nächsten Jahren sehen.

