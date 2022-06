Wo und warum in Europa der illegale Zigarettenhandel boomt

Der Zigarettenkonsum nimmt in der EU seit Jahren kontinuierlich ab.

Den EU-Staaten entgehen durch illegalen Zigarettenhandel Milliarden an Steuereinnahmen. In Frankreich nahm der Konsum geschmuggelter und gefälschter Ware besonders stark zu.

Der Zigarettenkonsum geht zurück in Europa, aber der Gebrauch illegal gehandelter Zigaretten nimmt zu. Das zeigt eine Studie, die die Beratungsgesellschaft KPMG im Auftrag von Philip Morris erstellt hat. Demnach konsumierten Raucher in der EU im vergangenen Jahr rund 436 Milliarden Zigaretten, im Jahr zuvor waren es noch rund 439 Milliarden gewesen. Gleichzeitig stieg der Konsum illegaler Zigaretten von 4,2 Milliarden auf 35,5 Milliarden Glimmstängel an und machte mehr als acht Prozent des europaweiten Konsums aus.

Das bedeutet zusätzliche Umsätze, die Tabakkonzernen wie Philip Morris entgehen. Aber der illegale Zigarettenhandel kostet auch die öffentliche Hand viel Geld. Insgesamt entgingen den Regierungen in der EU durch illegalen Zigarettenhandel im Vorjahr 10,4 Milliarden Euro.