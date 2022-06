Rivergate mit Wired-Score-Zertifikat in Platin ausgezeichnet

Das Office-Center am Handelskai beherbergt Büros, Shops und Gastronomie.

Das Office-Center Rivergate im 20. Wiener Bezirk ist unlängst als erstes Gebäude in Österreich mit dem Wired-Score-Zertifikat in Platin ausgezeichnet worden. Damit wurde der Bürokomplex am Handelskai 92 als „Best-in-Class“ im Hinblick auf die Themen Konnektivität, digitale Infrastruktur und Zukunftssicherheit bewertet. Das bereits als LEED-Gebäude in Platin und als EU-GreenBuilding zertifizierte Objekt, beherbergt neben Büros auch Shops und Gastronomie. Es verfügt über rund 53.300 Quadratmeter Mietfläche und weist eine Vermietungsquote von rund 90 Prozent auf.

„In einer Zeit, in der nahezu jeder Arbeitsschritt IT-gestützt abläuft und Cloud-Software zum Standard wird, ist die Bereitstellung ausgezeichneter Infrastruktur und Technologie eine Grundvoraussetzung für Produktivität. Immobilien mit guter Konnektivität haben darum immer einen Wettbewerbsvorteil“, sagt Sebastian Kohts, Country Director DACH von Wired-Score. (red.)