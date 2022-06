Pop-up der 1000 Kochbücher

(c) Clara Schreiber

Heidi Strobl hat ihre Kochbuchsammlung ins Poysdorfer Nachtwächterhaus verlegt. Besucher können sich inspirieren lassen – und übers Essen reden.

Wer Heidi Strobl als Kind nach ihrer Lieblingsspeise fragte, der erlebte angesichts ihrer Antwort wahrscheinlich eine Überraschung. Es war nicht Schnitzel, nichts Süßes und auch keine Pommes frites – sondern Kalbsbries mit Blattspinat und Sauce Hollandaise. Als Wirtshauskind hat die Kulinarikjournalistin seit jeher einen besonderen Bezug zum Essen. Diesen Sommer lädt sie im Weinviertel dazu ein, sich kulinarisch inspirieren zu lassen – unter anderem mit einer Fülle an Kochbüchern.

Strobl hat nämlich ihre gewaltige Kochbuchsammlung (und noch ein paar Bände mehr) in das ehemalige Nachtwächterhaus in Poysdorf verlegt. Exakt 1000 Bücher laden dort nun zum Schmökern ein: von veganen und vegetarischen Rezepten über österreichische Klassiker, Patisserie und Kinderkochbücher bis hin zu verschiedensten Länderküchen; an der Wand hängt „Die Perle des Eheglückes“, ein jahrzehntealtes, vergilbtes Kochbüchlein, das Strobl dereinst geerbt hat.