Kärnten war am stärksten betroffen. Aber auch in Oberösterreich und der Steiermark war die Feuerwehr gefordert. In Tirol musste eine Straße gesperrt werden. Entwarnung gibt es auch heute nicht.

Unwetter haben heute Nacht viele Teile Österreichs sehr gefordert. Besonders betroffen war Kärnten, wo in zwei Gemeinden eine Zivilschutzwarnung ausgegeben wurde. Auch in Oberösterreich musste die Feuerwehr zu rund 100 Einsätzen ausrücken. In Tirol wurde die Pitztalstraße nach zwei Murenabgängen gesperrt. Zahlreiche Überschwemmungen gab es in der Steiermark. Auch heute muss mit Gewittern und Regen gerechnet werden.

In Kärnten haben schwere Unwetter in der Nacht auf Mittwoch ganze Ortschaften im Bezirk Villach-Land verwüstet. Bäche traten über die Ufer, Muren gingen ab und verschütteten die Häuser teils bis zum ersten Stock. In Treffen am Ossiacher See und in der Gemeinde Arriach wurde noch in der Nacht eine Zivilschutzwarnung ausgegeben. Die Bewohner wurden aufgefordert, in den Häusern zu bleiben - im Freien herrsche Lebensgefahr.

Überflutungen und Blitzeinschläge in Oberösterreich

In Oberösterreich sind 60 Feuerwehren mit etwa 900 Kräften bei rund 100 Einsätzen gefordert gewesen. Die meisten Einsätze galten Überflutungen von Kellern. Es gab aber auch Verkehrsunfälle und von Bäumen blockierte Straßen, Blitzschläge an Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Gebäuden sowie Brände.

Auch heute, Mittwochfrüh, habe es mit einsetzendem Regen und kleineren Gewittern erneut vereinzelte Überflutungen gegeben. Das Landesfeuerwehrkommando rechnet im Laufe des Tages wieder mit mehr Einsätzen. Bereits in der Nacht auf Dienstag hatten starke Niederschläge, Sturm, Gewitter und teils golfballgroße Hagelkörner große Schäden in der oberösterreichischen Landwirtschaft angerichtet.

Golfballgroße Hagelkörner fielen in Oberösterreich vom Himmel. FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Straßensperre in Tirol

In Tirol ist die hintere Pitztalstraße (L 16) nach zwei Murenabgängen am Dienstagnachmittag vorübergehend gesperrt worden. 100 bis 150 Personen waren im Bereich des Talschlusses bzw. der Talstation des Pitztaler Gletschers zunächst von der Außenwelt abgeschnitten. Sie konnten aber an Ort und Stelle gut versorgt werden, teilte das Land mit.

Am Abend wurde die Straße schließlich wieder für den Verkehr geöffnet. Verletzt wurde niemand. Auch Schäden an Fahrzeugen waren nicht bekannt.

Gewitter und Regen auch heute

Auch in der Steiermark sind die Einsatzkräfte seit Dienstagabend stark gefordert. Im Bezirk Murau wurden einige Keller und Straßen überschwemmt, Bäume stürzten um. In der Gemeinde Krakau wurden mehrere Hausdächer beschädigt oder abgedeckt. Die Feuerwehren in Murau waren mit mehr als 20 Fahrzeugen und knapp 200 Mann mehrere Stunden im Einsatz. Im Bezirk Stadl kam es zu Hangrutschungen.

Entwarnung gibt es auch heute nicht. In Kärnten, Salzburg, in der westlichen Obersteiermark, in Oberösterreich und im westlichen Niederösterreich kommt es zu zahlreichen Regenschauern und Gewittern. Im östlichen Niederösterreich, im Großraum Wien sowie im Burgenland bleibt es nach Angaben der Zamg bis auf wenige Ausnahmen hingegen trocken.

(APA/schev)