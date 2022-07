Ernährung für besseren Sex: „Schnelles Essen tötet die Lust“

Liebe geht durch den Magen, wenn man achtsam und gesund isst. Kräuter verleihen dem Sex die nötige Würze.

Bestimmte Lebensmittel können die sexuelle Lust und die Erektionsfähigkeit steigern. Dabei kommt es nicht nur darauf an, was man isst, sondern auch wie.



„Kräuter sind ein einfaches Mittel zur Verbesserung der Libido und Fruchtbarkeit“, sagt Martina Kreuter-Müller. Die Diätologin und Mitautorin des Buches „Ernährung bei Kinderwunsch“ empfiehlt Basilikum für Mann und Frau: „Basilikum enthält mitunter hochwertige ätherische Öle und ist ein zentraler Bestandteil der modernen Mittelmeer-Diät, die allgemein die Fruchtbarkeit der Frau und die Samenqualität des Mannes verbessert.“ Bei dieser Diät stehen Gemüse, Obst und Vollkornprodukte im Fokus, ergänzt durch Eier, Milchprodukte, wöchentlichen Fisch- und seltenen Fleischverzehr. Frauen, die schwanger werden möchten oder es bereits sind, werde meist Folsäure empfohlen. Es komme aber auf die Summe der Nährstoffe an, dazu zählen auch Eisen, Omega 3-Fettsäuren, Jod, Zink und Vitamine: „Die Pille entzieht dem Körper die Nährstoffe, weshalb beim späteren Kinderwunsch oft mit Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet wird.“

Für die weibliche Lust seien wärmende Gewürzpflanzen wie Rosmarin, Chili, Liebstöckel, Pastinake, Petersilie und Ingwer hilfreich. Weiters könnten Rose, Hagebutte und Hopfen aphrodisierend sein. „Ein Hopfentee abends wirkt sich positiv aus – das gilt aber nicht für Männer und hat nichts mit Bier zu tun“, so Kreuter-Müller. Für die optimale Aufnahme der Pflanzenstoffe eignet sich etwa ein Oxymel: Dabei werden getrocknete Kräuter mit einem Essig-Honig-Gemisch aufgegossen.