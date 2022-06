Diesel statt Benzin: Tank einer Tankstelle in Salzburg falsch befüllt

Ein Tankwagenfahrer hat versehentlich Tausende Liter Sprit falsch in den Tank einer Tankstelle gefüllt. Der Fehler fiel auf, als die Motoren mehrerer Kunden abstarben.

Im Salzburger Flachgau hat am vergangenen Donnerstag ein Tankwagenfahrer versehentlich Tausende Liter Sprit falsch in den Tank einer Tankstelle gefüllt. Wie der ORF Salzburg am Mittwoch berichtete, tankten mehrere Kunden dadurch Diesel statt Benzin. Bei einer Autolenkerin begann der Pkw nach wenigen hundert Metern zu ruckeln, schließlich starb der Motor ab. Die Frau konnte ihr Fahrzeug zwar noch einmal starten und nach Hause fahren, am nächsten Tag ging aber nichts mehr.

Ein Pannenhelfer des ÖAMTC konnte aber keinen Defekt feststellen. Der Mann roch jedoch am Tank und meinte, dass wohl Diesel darin sei. Auf der Tankrechnung war aber Superbenzin ausgewiesen. Die Vermutung des Pannenhelfers bestätigte sich später in der Werkstatt, die sofort die Tankstelle informierte. Dort war man sich der Verwechslung aber bereits bewusst.

Der Tankstellenbetreiber bedauerte den Vorfall. "Ein Mitarbeiter hat eine der Kammern eines Tankanhängers falsch befüllt und das bis zur Lieferung nicht bemerkt. Das kann passieren - wie sich ein Metzger auch einmal mit dem Messer verletzen kann." Man werde selbstverständlich für die entstandenen Schäden aufkommen, der Schaden sei insgesamt aber gering. "Es gibt drei Betroffene, zwei Motorräder und einen Pkw." Der Tank der Tankstelle musste abgepumpt und gereinigt werden.

(APA)