„Green Deal“-Modell aus Österreich

Klimaneutralität bis 2050 – dieses Ziel hat in der Nacht auf Mittwoch die EU-Kommission beschlossen. Die wissenschaftliche Basis dafür stammt aus Österreich

Der Grundsatz ist nicht ganz neu, die konkrete Umsetzung und die Dimension allerdings schon: In der Nacht auf Mittwoch hat die EU-Kommission ihre Position festgelegt, wie die Klimaneutralität bis 2050 innerhalb der EU erreicht werden soll. Es folgen nun die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament, schließlich mit dem Rat.

Wie auch immer dann die konkrete Einigung aussehen wird, ein Grundsatz wird jedenfalls berücksichtigt werden: Die Reduktions- und Adaptionsverpflichtungen werden nicht in allen Mitgliedsländern über einen Kamm geschoren, sondern unterschiedlich auf die 27 Länder verteilt. Dieser Mechanismus ist bereits eingeübt: Bereits bei den Verpflichtungen aufgrund des Kyoto-Protokolls, den Ausstoß der Treibhausgase zu verringern, wurde das EU-Gesamtziel (von einem Minus von acht Prozent) in den einzelnen Ländern unterschiedlich übersetzt – so hatte Österreich damals ein Minus von 13 Prozent zu erreichen (ein Ziel, das übrigens verfehlt worden ist und zu Ausgleichszahlungen führte).

Der „Green Deal“, der innerhalb der kommenden 28 Jahre ein Netto-Null bei den Treibhausgas-Emissionen als Ziel formuliert hat, ist in der Umsetzung allerdings komplizierter. In der konkreten Umsetzung haben das Wegener Center an der Universität Graz und das Laxenburger Internationales Institut für Systemanalysen (IIASA) die wissenschaftliche Basis für eine gerechte Verteilung erstellt.

Konkret werden die bereits bisher ergriffenen Maßnahmen der einzelnen Mitgliedsländer fair gewichtet. Dies geschieht anhand von 15 Indikatoren in drei Bereichen – Leistungsfähigkeit, Verantwortlichkeit und Gleichheit. Die Indikatoren etwa suchen nach einer Antwort darauf, welches Potenzial bei der Infrastruktur besteht, wie effizient Verwaltung und Politik sind; oder es wird auch die Frage gestellt: „Wie arm ist die Bevölkerung und deren Energiebedarf zur Deckung der Grundbedürfnisse.“

„Österreich hat Nachholbedarf"

Karl Steiniger, Professor am Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz, der eine der zentralen Figuren in der diesbezüglichen Forschung und in der Erarbeitung des Modells: „Österreich hat zwar erneuerbare Energien ausgebaut, zugleich aber wegen unverändert hoher Emissionen in der Vergangenheit Nachholbedarf.“In den kommenden Jahre müsse deshalb Österreich klimapolitisch mehr unternehmen. Ebenso wie die Niederlande, Belgien oder Dänemark.

Die Verpflichtungen für Bulgarien oder Rumänien wiederum fallen geringer aus, weil in dem Modell auch die niedrigen Einkommen aller Länder berücksichtigt werden. Außerdem ist die Reduktionslast für Spanien und Italien etwas geringer – sie haben bereits in den vergangenen Jahren den Ausstoß von Treibhausgasen stärker reduziert. Und auch Deutschland, „das in den vergangenen zwei Jahrzehnten umweltfreundlicher investierte“, so Steininger.

