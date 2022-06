AfD und Die Linke – beide in einer schweren Krise

(c) Peter Kufner

Für die beiden deutschen Randparteien fallen die Zukunftsaussichten nach ihren Juni-Parteitagen ausgesprochen trübe aus.

DER AUTOR Eckhard Jesse (geb. 1948) ist emeritierter Professor an der TU Chemnitz. Er fungierte zwischen 2007 und 2009 als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft. Der Herausgeber des „Jahrbuchs Extremismus & Demokratie“ zählt zu den führenden Wahl- und Parteienforschern in Deutschland.

Wie der Zufall es wollte, fanden die Parteitage der beiden deutschen Randparteien am letzten und am vorletzten Juni-Wochenende statt. Das bietet eine gute Gelegenheit zum Vergleich. Beide politischen Kräfte sind in einer existenziellen Krise. Sie büßten bei den vergangenen acht (Die Linke) bzw. neun (AfD – Alternative für Deutschland) Landtagswahlen Stimmen ein, zum Teil ganz massiv. Und bei der Bundestagswahl galt dies ebenso. Ließen sich die Verluste für die AfD noch verschmerzen (sie ging von 12,6 auf 10,3 Prozent zurück), brach Die Linke mit 4,9 Prozent der Stimmen geradezu ein (zuvor: 9,2 Prozent).