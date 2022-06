Der Krieg hat die Weizenpreise in die Höhe schießen lassen.

Die Vereinten Nationen wollen bis 2030 den Hunger beenden und die Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren. Damit der globale Agrarsektor beide Ziele erreichen kann, sind massive Produktivitätssteigerungen notwendig, zeigt ein Bericht von FAO und OECD.

Nahrung ist auch eine Waffe. Russland verhindert mit seinem Angriff auf die Ukraine auch den Export von Weizen aus der Schwarzmeerregion. Das treibt die Preise, und in Staaten, die stark von Weizenimporten aus der Region abhängen, drohen Engpässe bei Lebensmitteln. Aber auch die teure Energie und Exportbeschränkungen für Düngemittel aus Russland und Belarus setzen den Agrarmärkten zu, weltweit stiegen die Produktionskosten für Landwirte in jüngster Vergangenheit stark an.

Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht von Industriestaatenorganisation (OECD) und Welternährungsorganisation (FAO) betont, dass der Krieg und all seine Nebenwirkungen nur Prognosen unter großer Unsicherheit für die Agrarmärkte zulassen.