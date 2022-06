(c) APA (Helmut Fohringer)

Gaswerk in Wien-Simmering

Bosch-Österreich-Chef Weinwurm meint, dass nicht überall Wärmepumpen und Fernwärme möglich ist. Wasserstoff sieht er als mögliches E-Fuel für Verbrennungsmotoren.

Wien. Weg mit den Ölheizungen, raus mit den Gasheizungen: Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) kann es gar nicht schnell genug gehen, fossile Heizungssysteme aus Österreich zu verbannen. Einerseits, um die Abhängigkeit von ausländischem – primär russischem – Gas zu beenden. Andererseits aber natürlich wegen des Klimaschutzes.

Doch so schnell wird man sich gerade in Großstädten wie Wien nicht von Gasetagenheizungen verabschieden können, meint Helmut Weinwurm, Österreich-Chef von Bosch, das unter anderem Heizungssysteme herstellt. „Man wird nicht überall Wärmepumpen einsetzen können – in alten Zinshäusern etwa –, und auch die Fernwärme ist nicht flächendeckend möglich“, erklärt Weinwurm im Gespräch mit der „Presse“.