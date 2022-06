Achtjährige fällt binnen vier Tagen zweimal aus dem Fenster

Das Mädchen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wurde ins Kepler Uniklinikum eingeliefert. Bei seinem ersten Sturz war es noch von einem Passanten aufgefangen worden.

Nach drei Tagen ist eine Achtjährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung am Mittwoch erneut aus einem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Das Mädchen kletterte auf die Fensterbank und fiel auf eine Wiese. Sie wurde ins Kepler Uniklinikum eingeliefert. Beim ersten Sturz am Sonntag war das Kind noch von einem Passanten aufgefangen worden, berichtete die Polizei.

Das geistig beeinträchtigte Mädchen dürfte vom Bett aus, das direkt unter dem Fenster steht, auf die Fensterbank geklettert und abgestürzt sein. Das Rollo war der Polizei zufolge rund 30 Zentimeter geöffnet. Die 34-jährige Mutter rannte aus dem Haus und trug ihre Tochter zurück in die Wohnung. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.

An Fensterbank festgehalten

Schon am Sonntag war das Kind aus dem Fenster gefallen. Es konnte sich vorerst noch außen an der Fensterbank festhalten. Ein vorbeifahrender Passant beobachtete dies und eilte zu Hilfe. Als dem Kind die Kräfte ausgingen, fiel es direkt in die Arme des Retters und blieb unverletzt.

(APA)