Firmen bleiben auf offenen Rechnungen sitzen

Die Teuerung erhöht die Gefahr von Zahlungsausfällen in Österreich, sagt Coface. In vielen Exportländern sieht es nicht besser aus.

Wien. Krieg, Materialknappheit und hohe Preise: Die Folgen der explosiven Mischung auf den Weltmärkten kommen bei den Unternehmen an. In Ländern wie Österreich sei das Risiko für Zahlungsausfälle deutlich gestiegen, sagt der französische Kreditversicherer Coface in seiner vierteljährlichen globalen Risikoanalyse und stuft das Land von A2 auf A3 (zufriedenstellend) herab. Neben sinkenden Exportzahlen trübe auch die preisbedingte Zurückhaltung der Konsumenten das Bild, sagt Dagmar Koch, Chefin von Coface Österreich.

Österreich zählt aktuell auch aufgrund seiner hohen Abhängigkeit von russischen Energieimporten und der engen Verflechtung mit den osteuropäischen Volkswirtschaften zu den besonders gefährdeten Staaten. Auch die Folgen der Preisentwicklung seien „schwer kalkulierbar“, schreiben die Ökonomen von Coface. Österreich verzeichnet aktuell die höchsten Teuerungsraten seit 40 Jahren, in Umfragen ist das Vertrauen der Konsumenten abgestürzt, die Zahl der Insolvenzen steigt zwar erst langsam, aber doch.