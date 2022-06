Firmen bleiben auf offenen Rechnungen sitzen

Die Teuerung erhöht die Gefahr von Zahlungsausfällen in Österreich, sagt Coface. In vielen Exportländern sieht es nicht besser aus.

Wien. Krieg, Materialknappheit und hohe Preise: Die Folgen der explosiven Mischung auf den Weltmärkten kommen bei den Unternehmen an. In Ländern wie Österreich sei das Risiko für Zahlungsausfälle deutlich gestiegen, sagt der französische Kreditversicherer Coface in seiner vierteljährlichen globalen Risikoanalyse und stuft das Land von A2 auf A3 (zufriedenstellend) herab. Neben sinkenden Exportzahlen trübe auch die preisbedingte Zurückhaltung der Konsumenten das Bild, sagt Dagmar Koch, Chefin von Coface Österreich.

Österreich zählt aktuell auch aufgrund seiner hohen Abhängigkeit von russischen Energieimporten und der engen Verflechtung mit den osteuropäischen Volkswirtschaften zu den besonders gefährdeten Staaten. Auch die Folgen der Preisentwicklung seien „schwer kalkulierbar“, schreiben die Ökonomen von Coface. Österreich verzeichnet aktuell die höchsten Teuerungsraten seit 40 Jahren, in Umfragen ist das Vertrauen der Konsumenten abgestürzt, die Zahl der Insolvenzen steigt zwar erst langsam, aber doch.

Sorgen sollten sich aber auch die heimischen Exportunternehmen machen. Denn nicht nur in Österreich ist das Risiko, auf offenen Rechnungen sitzen zu bleiben, deutlich gestiegen. In Summe habe sich die Kreditwürdigkeit in 19 europäischen Staaten verschlechtert, heißt es in der Studie. Darunter seien alle west- und osteuropäischen Exportpartner Österreichs mit Ausnahme von Italien, das allerdings bereits mit A4 relativ schlecht bewertet war.

Osteuropa stark gefährdet

Ein ebenso schwaches Zeugnis stellt der Versicherer wichtigen osteuropäischen Handelspartnern wie Tschechien, Ungarn und Polen aus. Die heimischen Betriebe, die in diesen Märkten tätig seien, müssten sich auf vermehrte Zahlungsausfälle einstellen. Als Grund für das erhöhte Risiko in Osteuropa sehen die Ökonomen vor allem die engen Verbindungen zu Russland. Sowohl die europäischen Sanktionen als auch die absehbare Rezession der russischen Wirtschaft hätten negative Effekte in der gesamten Region.

Die westeuropäischen Handelspartner leiden wiederum vor allem an den gestiegenen Preisen. Die Kosten für Energie und Rohstoffe sind zuletzt massiv angestiegen. Die Produzentenpreise sind um ein Fünftel höher als vor einem Jahr, und nicht alle Branchen können die erhöhten Kosten auch an ihre Kunden weitergeben. Besonders deutlich wirken sich gestiegene Energiekosten und Rohstoffpreise auf die Risikoeinschätzung energie- und rohstoffintensiver Branchen aus. Die Chemie-, Bau-, Metall- und Energiebranche gelten nunmehr als „Hochrisiko-Branchen“. Die heimische Chemieindustrie hat zudem das Problem, dass sie 70 Prozent ihrer chemischen Produkte in Europa absetzt.

Auftragsbücher sind noch voll

Ein höheres Risiko für Zahlungsausfälle sieht Coface auch im Agrar- und im Lebensmittelsektor, weil der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowohl die Versorgung als auch die Logistik der Agrargüter schwer belaste.

Der volkswirtschaftliche Ausblick in Europa trübt sich ebenso ein. Neben Russland und der Ukraine sind auch andere osteuropäische Länder von Wachstumseinbußen betroffen. Auch Österreich müsse sich auf einen Dämpfer in der Größenordnung von 0,5 bis 1,5 Prozentpunkten einstellen. Grundsätzlich sei die Wirtschaft im Land aber noch solide aufgestellt, so Koch. Die Auftragsbücher seien voll, und die Unternehmen hätten schon in der Pandemie gezeigt, dass sie sich rasch auf neue Gegebenheiten einstellen können. Die heimische Wirtschaft steht vor holprigen Zeiten, eine Rezession ist aber noch nicht in Sicht.