Ewige Wiener Lust an Italianità

Es war beinahe das Staatsopern-Debüt von Cecilia Bartoli und erinnerte an das Rossini-Fieber von anno dazumal: Mit „La Cenerentola“ begann das Gastspiel fulminant.

Als vor genau 200 Jahren Gioacchino Rossini mit seiner Frau in Wien weilte und wirkte, sprach man von einem „Rossini-Fieber“, und ein Kritiker schrieb gar von einer nicht kurierbaren Krankheit. An die damals herrschende überbordende Begeisterung knüpft man derzeit an der Wiener Staatsoper mit einem Gastspiel der Opéra de Monte-Carlo an.

Den Schwerpunkt bildete am Dienstagabend das groß angekündigte Hausdebüt von Cecilia Bartoli, die ansonsten so präsente Mezzosopranistin hat abgesehen von einem Kurzauftritt im Rahmen eines Konzertes noch nie im Haus am Ring gesungen. Das Staatsopern-Archiv verzeichnet 1994 Auftritte als Despina in einer „Così fan tutte“-Produktion der Staatsoper anlässlich der Festwochen im Theater an der Wien. Was Wunder, dass der Zuschauerraum zum Bersten gefüllt war.