"Sundown": Ein Luxustourist stiehlt sich davon

Kann ein Snob im Mexiko-Urlaub die Erfahrung der „einfachen Leute“ nacherleben? Der von Tim Roth gespielte Protagonist des mysteriösen Krimi-Dramas „Sundown“ versucht es.

Geheimnisse und Täuschungen sind elementar fürs Spannungskino. Figuren, die sich nicht erklären oder die andauernd lügen, tragen besonders zu einer mysteriösen Atmosphäre bei. So wie der existenzialistische (Anti-)Held im neuen Krimi-Drama „Sundown“, das ab Freitag im Kino zu sehen ist: Der ursprünglich für seine Expressivität gefeierte Brite Tim Roth (man denke nur an seinen dramatischen Todeskampf in „Reservoir Dogs“) spielt hier einen apathisch-wortkargen Luxusurlauber, der mit seiner Familie einen dekadenten Aufenthalt in Acapulco verbringt.

In welchem Verhältnis der Stoiker zu Alice (Charlotte Gainsbourg), der Französin an seiner Seite, und den zwei Jugendlichen, die sie begleiten, steht, erschließt sich erst nach einiger Zeit – genauso wie die Motive für sein selbstsüchtiges Handeln: Als eine gemeinsame Angehörige der beiden jäh verstirbt, befreit er sich aus jeder Verantwortung und gaukelt Alice vor, seinen Reisepass vergessen zu haben, um den Urlaub allein fortzusetzen. Und zwar abseits des geschützten Reichen-Resorts, das er gegen ein abgewracktes Hotel in einem städtischen Hafenviertel eintauscht.