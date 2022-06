Was bringen Vermögens- und Erbschaftssteuern?

Die Schlagworte Vermögens- und Erbschaftssteuern werden in der Verteilungsdebatte immer wieder in den Raum geworfen. Was damit eigentlich gemeint ist, bleibt aber oft unklar. Welche Modelle gibt es? Was bringen sie und was nicht? Und sollte man ausgerechnet jetzt, in Zeiten der Teuerung, wirklich über neue Steuern nachdenken?

Vermögen soll gerechter verteilt werden, so lautet eine langjährige Forderung der linken Reichshälfte. Zuletzt machte sich der grüne Sozialminister Johannes Rauch zum Sprachrohr für Vermögens- und Erbschaftssteuern. Der Koalitionspartner hat aber längst klargestellt, dass es solche Steuern mit der ÖVP ganz sicher nicht geben werde.

Ist ausgerechnet jetzt ein guter Zeitpunkt, um über neue Steuern zu diskutieren? Ein Gespräch zwischen David Freudenthaler und Oliver Picek, Chefökonom vom progressiven Momentum-Institut, das die Einführung neuer Vermögens- und Erbschaftssteuern empfiehlt.

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller