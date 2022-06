Aufräumarbeiten nach Unwetter in Kärnten

Am Donnerstag gingen die Aufräumarbeiten in der Kärntner Gemeinde Treffen weiter.

Im Fokus steht die Versorgung der Bevölkerung und der Wiederherstellung der Infrastruktur. Ein Katastrophenhilfszug wird die lokalen Einsatzkräfte unterstützen.

Schwere Unwetter haben in Kärnten enorme Schäden angerichtet. Ganze Städte wurden aufgrund von Muren und Überschwemmungen verwüstet. Das genaue Ausmaß der Schäden ist noch unklar. In der Gemeinde Treffen wurde ein 82-Jähriger von einer Mure mitgerissen und getötet. Ein zweiter Vermisster wurde lebend geborgen. Der Zivilschutzalarm für Arriach und Treffen blieb vorerst weiter aufrecht.

Am heutigen Donnerstag gingen die Aufräumarbeiten weiter. Ein neu eingesetzter Katastrophenhilfszug der Feuerwehr soll heute die lokalen Einsatzkräfte unterstützen. Der Fokus liegt auf der Wiederherstellung der wichtigsten Infrastruktur und der Versorgung der teilweise in den Häusern eingeschlossenen Bevölkerung. Die Stromversorgung könnte bis zum Abend wieder hergestellt werden, hieß es bei einer Pressekonferenz der Landesregierung am Vormittag in Treffen.

Straße für Einsatzkräfte womöglich heute Abend

Arriach war weiterhin nur mit dem Hubschrauber erreichbar. An einer Straßenverbindung für die Einsatzkräfte von Himmelberg aus wurde gearbeitet, sie könnte bis zum Abend fertig werden. Für den Zivilverkehr wird es wohl erst in einigen Tagen wieder eine Verbindung mit der Außenwelt geben. Man arbeite zudem an einer Straßenverbindung für die Bevölkerung von Arriach westwärts nach Treffen, damit Anrainer, die etwa in Villach arbeiten, dies bald auch wieder tun können, sagte Bezirkshauptmann Bernd Riepan.

Von Treffen aus gelang es den Einsatzkräften mittlerweile bis Innere Einöde durchzukommen. Die Verbindung nach Afritz könnte zumindest einspurig für die Aufräumarbeiten auch noch am Donnerstag befahrbar gemacht werden.

Für Probleme sorgte weiterhin der Pöllinger Bach, der von der Gerlitze nach Treffen fließt. „Er bringt noch immer sehr viel Material mit", sagte Sticker. Man werde versuchen, mit schwerem Gerät eine erst kürzlich fertig gestellte Geschiebesperre zu leeren, damit sie wieder Geröll zurückhalten kann. Der Wall, der schon in der Nacht auf Mittwoch Schlimmeres verhindert hatte, war entsprechend voll.

Stromversorgung wiederherstellen

Insgesamt waren am Donnerstag fünf Hubschrauber im Einsatzgebiet - zwei von der Polizei, drei vom Bundesheer. Durchgeführt werden Versorgungs-, Erkundungs- und Transportflüge, sagte Christoph Hofmeister vom Militärkommando. Die rund 100 Soldaten im Katastrophengebiet arbeiteten vor allem an der Wiederherstellung der Verkehrswege. Muren und Hochwasser hatten zahlreiche Straßen und Brücken zerstört.

Zwei Hubschrauber waren am Donnerstag für die Monteure des Energieversorgers Kelag abgestellt. Sie sollen zu Schadstellen geflogen werden, um die Stromversorgung wieder herzustellen. Rund 1200 Haushalte waren Donnerstagfrüh noch immer ohne Strom.

„Nur mehr ein großes Loch"

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte bei einer Pressekonferenz: „Es ist eine der schlimmsten Katastrophen, die wir je in unserem Bundesland erlebt haben." Er habe Verteidigungsministerin Claudia Tanner (ÖVP) um einen weiteren Assistenzeinsatz des Bundesheers gebeten - „solange es gebraucht wird". Am Freitag gibt es für die Kinder im Katastrophengebiet noch schulfrei, ab Montag wird der Betrieb an sechs Standorten wieder aufgenommen. Für Krisenbewältigung und Schulpsychologie sei gesorgt. Für Freitag kündigte Kaiser eine außerordentliche Regierungssitzung an.

Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner (SPÖ) sagte, 650 Frauen und Männer seien am Donnerstag im Katastrophengebiet im Einsatz. Man dringe "Meter für Meter" zu den Schadenslagen vor, nun laute das Motto "Viele Hände, schnelles Ende". Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) sagte, die Hauptzufahrt nach Arriach vom Gegendtal aus sei auf 2,5 Kilometern nicht mehr existent, da sei „nur mehr ein großes Loch".

„Alle helfen, die helfen können"

Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) kündigte Gelder für den Wiederaufbau an. Der „Topf für Hilfe in besonderen Lebenslagen" stehe den Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben, zur Verfügung. Außerdem werden Kreditsperren aufgehoben und man werde versuchen, für Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, Ersatzwohnungen zu finden. Über das AMS könne man Arbeitsmarktprojekte organisieren, um "über einen längeren Zeitraum mitanzupacken". Die Politiker dankten den Einsatzkräften und bekundeten den Betroffenen ihr Mitgefühl.

Der Treffener Bürgermeister Klaus Glanznig (SPÖ) lobte das Miteinander und die Hilfsbereitschaft. „Alle helfen, die helfen können." Über den 82-Jährigen, der durch eine Mure getötet wurde, sagt er: „Ich habe einen guten Freund und Nachbarn verloren.“

(APA)