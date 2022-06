Zwei Frauen von Männergruppe umzingelt und bis in die Wohnung verfolgt

Die Männer sollen die beiden in Wien-Favoriten mehrfach unsittlich berührt haben. Eine erste Fahndung blieb erfolglos.

Zwei junge Frauen (18 und 29 Jahre) sollen am Mittwochabend am Keplerplatz in Wien-Favoriten von einer Männergruppe eingekreist und sexuell belästigt worden sein. Nach Angaben der Polizei sollen die Männer die Frauen mehrfach unsittlich berührt haben. Die Opfer konnten zwar entkommen, wurden aber von zwei der Männer weiter bis zu einer Wohnung verfolgt und belästigt. Eine Sofortfahndung nach den Verdächtigen verlief erfolglos. Die Frauen blieben unverletzt.

Die beiden Frauen seien aus Oberösterreich in die Bundeshauptstadt gereist, um eine Freundin zu besuchen, berichtete Polizeisprecher Christopher Verhnjak. Der Weg zu deren Unterkunft führte auch über den Keplerplatz. Nach Angaben der Opfer seien es etwa acht Männer gewesen, die sie umzingelt und belästigt hätten.

Bis in die Wohnung hinein verfolgt

Die Opfer flüchteten in Richtung Wohnung der Freundin, verfolgt von zwei der Männer aus der Gruppe. Einer der beiden soll sich sogar gewaltsam in die Wohnung mithineingedrängt haben, bevor ihn die dortige Bewohnerin verscheucht habe. Der zweite Mann habe im Stiegenhaus gewartet.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. „Ein Vorfall in dem Ausmaß, mit Nachlaufen bis in die Wohnung, war uns bisher nicht bekannt. Wir nehmen dementsprechend die Ermittlungen sehr ernst", betonte Verhnjak.

