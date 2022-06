12.506 Neuinfektionen, mehr als 100.000 aktiv Infizierte

Bei der Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten im Spital gab es einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vortag. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 741.

Die Sommer-Coronawelle nimmt weiter zu. Am Donnerstag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 12.506 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Erstmals seit mehr als zwei Monaten gibt es in Österreich wieder mehr als 100.000 nachweislich aktiv infizierte Menschen. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg am Donnerstag auf 741 je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an. Bei den Spitalspatientinnen und -patienten gab es einen leichten Rückgang.

Die 12.506 neuen Fälle lassen auch den Sieben-Tagesschnitt der täglichen Neuinfektionen weiter ansteigen, er liegt mittlerweile bei 9506. Am Donnerstag gab es österreichweit exakt 101.200 laborbestätigte aktive Fälle. Sechsstellig war die Zahl der Infizierten zuletzt mit 101.451 am 23. April gewesen.

Vor einem Jahr: 1959 Infizierte

Vor genau einem Jahr, am 30. Juni 2021, gab es übrigens 59 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damals war noch die Delta-Variante vorherrschend, aktuell sind die infektiöseren Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 dominant. Die Zahl der nachgewiesenen aktiven Fälle betrug vor einem Jahr vergleichsweise sehr geringe 1959.

Im Krankenhaus liegen derzeit 854 Personen, um zwei weniger als am Mittwoch. Innerhalb der vergangenen Woche mussten jedoch 192 infizierte Patientinnen und Patienten neu in den Spitälern aufgenommen werden. 41 Menschen werden aktuell auf Intensivstationen betreut, sechs weniger als am Mittwoch. Seit vergangener Woche gab es hier einen Rückgang um zwei Schwerkranke.

Acht Todesfälle

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 4.428.459 bestätigte Fälle gegeben. Als genesen gelten 4.308.472 Personen. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist weiterhin Wien mit 1248,8. In der Bundeshauptstadt wird aber mit Abstand am meisten getestet. Es folgen Niederösterreich (814,3), das Burgenland (701,9) und Vorarlberg (614,5). Dahinter reihen sich Salzburg (603,5), Oberösterreich (540), die Steiermark (530,7), Tirol (473,4) und Kärnten (395,4).

Acht Todesfälle wurden seit Mittwoch gemeldet, allein in den vergangenen sieben Tagen waren es 38 Tote. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch laut den Ministerienzahlen 18.787 Tote in Österreich gefordert. Die Ages meldete jedoch bereits am Donnerstag 20.048 Todesopfer.

Österreichweit sind am Mittwoch 4139 Impfungen durchgeführt worden. Insgesamt haben nach den Daten des E-Impfpasses 6.831.865 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. Grundimmunisiert - mit drei Impfungen - sind exakt 5.003.092 Menschen. Das sind 55,7 Prozent der Gesamtbevölkerung.

(APA)