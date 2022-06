Maximum Verstappen: Publikumsmagnet und Superstar der Formel 1

Drucken

Hauptbild • Red Bull Racing bejubelt Max Verstappen in Montreal. • IMAGO/Motorsport Images

RB Racing ist dank der außergewöhnlichen Fahrkünste von Max Verstappen wieder Nr. 1 der Formel 1. Der Niederländer, 24, überzeugt mit Willenskraft und Gaspedal. Nun auch in der Netflix-Serie „Drive to survive“.

Die Formel-1-WM zu gewinnen ist der „Kindheitstraum“ jedes Rennfahrers. Doch nur den wenigsten gelingt es. Denn Können allein genügt nicht, es braucht langer Vorbereitung, sehr viel Geld in der Entwicklungsphase, Lobbying, Chuzpe, der Unterstützung aus dem Elternhaus – und letzten Endes muss der richtige Pilot im richtigen Auto sitzen. Max Verstappen ist das gelungen: der Niederländer räumte 2021 alle Hindernisse, Kontrahenten und Einwände in der letzten Runde des GP von Abu Dhabi aus dem Weg.

Seitdem dreht sich seine Formel-1-Welt noch viel schneller. Der 24-Jährige, begleitet von seinem Vater Jos, der selbst F1-Pilot (1994 – 2003; Arrows, Tyrell, Stewart, Minardi) war, profitiert davon, dass eine große Last von seinen Schultern gefallen ist. Auch hat ihm die Änderung des Reglements – Reifen, Aerodynamik, Treibstoff – in die Hände gespielt.

RB Racing stellt, dank der Mithilfe von Honda, das schnellste Auto, laut RB-Motorsportberater Helmut Marko auch das „beste Paket im ganzen F1-Feld“. Sechs Saisonsiege, davon vier in Serie, belegen das. Eine Fortsetzung am Sonntag bei Event von Silverstone (15 Uhr, ServusTV) ist nicht unwahrscheinlich und auch höchst willkommen; als beste Eigenwerbung für den folgenden Grand Prix von Spielberg am 10. Juli.

Verstappen in Kanada. APA/AFP/GEOFF ROBINS

Er fährt Ferrari und Mercedes auf und davon