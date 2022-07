Ein kleiner Fahrplan für die Ferien in Wien

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Mit dem Ferienstart beginnt in Wien auch die Zeit der Sommerangebote für Kinder und Jugendliche.

Im Osten des Landes beginnen am Freitag die Ferien. In Wien gibt es zahlreiche Programmpunkte für Kinder und Jugendliche: von Möbelbemalen im Museum über Lesen am Spielplatz bis Theater im Park.

Mit der Zeugnisverteilung am Freitag beginnen in Wien, in Niederösterreich und dem Burgenland die Sommerferien. Die neun Ferienwochen stellen für viele Eltern auch eine große Herausforderung dar: Angebote, ob tage- oder wochenweise, gibt es für Wiener Kinder und Jugendliche aber zahlreiche.

Der Ferienbeginn wird in Wien jedenfalls mit einem zweitägigen Fest im Resselpark am Karlsplatz gefeiert: am 2. und 3. Juli, jeweils von elf bis 16 Uhr. Mehr als 50 Mitmach-Stationen zum Basteln, Spielen und Erkunden sowie große und kleine Stars auf der Holli-Bühne sind die Highlights der Veranstaltung, die heuer besonders groß ist – feiert man doch das 50-jährige Bestehen des Wiener Ferienspiels.