Wohnbau: Fertigstellungen verzögern sich

Angespannte Lage aufgrund von verschobenen Baustarts und verlängerten Projektlaufzeiten. Nachfrage nach Wohnungen ist nach wie vor ungebremst.

Am Wiener Wohnungsmarkt dürfte das Wachstum beim

Angebot an neuen Immobilien in den kommenden Jahren zurückgehen. Grund sind Lieferprobleme bei Baumaterialien und

Ausstattungsgegenständen, was die Fertigstellungen heuer verzögert, so der Immo-Consulter EHL in einer Aussendung vom Mittwoch. Aber auch in den kommenden beiden Jahren werde sich die Lage wohl nicht verbessern, da Baustarts verschoben und Projektlaufzeiten verlängert würden.

Für heuer hat EHL seine Prognose für die Zahl der Fertigstellungen bereits von 19.700 auf 18.600 Einheiten nach unten geschraubt. Der erwartete Rekordwert würde sich damit auf einen Zuwachs von rund 13 Prozent reduzieren.

Die Nachfrage dürfte aber trotz sinkender Fertigstellungszahlen

hoch bleiben, "da das Grundbedürfnis Wohnen immer hohe Priorität

hat", so EHL. Die Fokus der Wohnungssuchenden werde dabei wegen hoher Energie- und Betriebskosten beim kostengünstigen Wohnen liegen. (APA)