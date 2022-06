Was angehende Pflegekräfte wollen

Katherina Jescu studiert Gesundheits- und Krankenpflege am Vinzentinum in Wien.

Flexibilität und Praxisorientierung stehen bei der Ausbildung an oberster Stelle. An Bewerbungen mangelt es nicht, der Beruf ist attraktiv. Dazu trägt auch seine Akademisierung bei.

Persönliche Betreuung durch Tutoren, flexibler und praxisnaher Unterricht auch an den Abenden sowie Wochenenden, Einstiegsmöglichkeiten in das Studium im Winter- und Sommersemester, regelmäßiges Training in Simulationszentren – das sind die wichtigsten Anforderungen, die angehende Pflegekräfte in Österreich an ihre Ausbildungsstätten stellen. Befragt wurden im Auftrag der Vinzenz-Gruppe 400 Personen, die kurz vor ihrem Abschluss stehen.

Personen wie Katherina Jescu, sie studiert Gesundheits- und Krankenpflege (Bachelor-Studium) am Vinzentinum in Wien, einem von drei Standorten in der Vinzenz Gruppe, an denen neben dem Studienlehrgang auch die Ausbildung zur Pflegefachassistenz möglich ist. Die beiden anderen befinden sich in Linz und Ried.