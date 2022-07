Identitätssuche mit Beats

EsRAP meldet sich mit „Mamafih“ zurück: Das Duo verbindet Rap und Beats mit Gefühlen, denen man mit Migrationshintergrund oft ausgesetzt ist.

Türkisch-deutscher Rap, Arabesketöne und Housebeats: Das Musikduo EsRAP präsentiert am Freitag sein neues Album „Mamafih“. „Dafür haben wir viel experimentiert und uns richtig aus der Komfortzone gewagt“, erzählt Rapperin Esra Özmen, die mit ihrem Bruder, dem Sänger Enes Özmen, das Duo bildet.

Das Album ist nach einem veralteten türkischen Wort benannt, das so viel wie „jedoch“ und „trotzdem“ bedeutet. „Wie meine Identität ist es dazwischen und verbindet“, so Özmen. Gemeinsam mit ihrem Bruder wuchs sie in einer türkischstämmigen Familie in Wien auf. Den Rassismus, den sie erleben, und die eigene Identitätssuche verarbeitet das Duo in seiner Musik: „Lang hat mich die Frage beschäftigt, wer ich eigentlich bin. Jetzt bin ich in einer Phase, in der ich mich frage, was diese Geschichte mit mir macht“, so Özmen.

Auf „Mamafih“ gibt EsRAP jenen Gefühlen Platz, die aufgrund ihres Alltags mit Migrationshintergrund in Wien immer wieder hochkommen. „Da sind Ängste, Wut und Einsamkeit“, sagt Özmen. Oft sei da auch ein diffuses Gefühl der Verlorenheit. „Wenn man so viele Gefühle hat, so viele verschiedene Identitäten, dann hat man an irgendeinem Punkt gar nichts mehr, weil sich alles so vermischt“, sagt Özmen, die sich auch als Doktorandin an der Akademie der bildenden Künste akademisch mit Rap beschäftigt. An ein türkisches Sprichwort habe sie während der Arbeit am Album oft gedacht: Wer alles haben will, verliert auch das, was er schon besitzt.

Anfänge im Jugendzentrum

Seit knapp 13 Jahren machen Esra und Enes Özmen als EsRAP Musik, begonnen hat alles mit einem Auftritt in einem Jugendzentrum im 20. Bezirk. „Damals sind Künstler auf uns aufmerksam geworden und haben uns in die Musikszene geholt“, erzählt Özmen. Erst viele Jahre und veröffentlichte Songs später erschien 2019 dann das erste Album: „Tschuschistan“. „Ein Album zu machen war einfach lang nicht unsere Welt.“ Das änderte sich, als EsRAP bei der Eröffnung der Wiener Festwochen auf der Bühne stand und Esra Özmen beim Popfest als Kuratorin in Erscheinung trat.

Für ihr zweites Album, „Mamafih“, sei die Herangehensweise nun völlig anders als beim ersten Mal gewesen. Bei „Tschuschistan“ stand die politische Botschaft im Vordergrund, nun sei es die Musik. „Dieses Mal haben wir sehr viel Zeit im Studio verbracht und uns gefragt: Was will der Beat von uns?“, so Özmen. „Ich habe mich dadurch auch das erste Mal richtig als Musikerin gefühlt.“

Trotzdem haben auch Songs auf „Mamafih“ eine tiefer gehende Botschaft. „Ich erkenne nicht mehr meine alten Straßen“, heißt es etwa im Lied „Warum“. Auch in „Artist“, in der die 30er-Zone an der Ottakringer Straße beklagt wird, geht es um Gentrifizierung. „Es macht sich bei vielen das Gefühl breit: Wenn man Orte grüner macht und umgestaltet, dann nimmt man dadurch auch Migrantinnen und Migranten den Platz weg.“

Özmen ist in Ottakring aufgewachsen, nach wie vor lebt sie dort. „Ich liebe es, dass der Bezirk immer bunter wird“, sagt sie. Am Yppenplatz habe sie selbst beobachten können, wie sehr sich das Grätzel in den vergangenen Jahren gewandelt hat. Wo heute hippe Lokale sind, sei es früher noch ausgestorben gewesen, nur am Wochenende habe ein Bauernmarkt stattgefunden. Mit der Brunnenpassage, einem Kulturzentrum, wurde der Yppenplatz belebter. „Noch heute ist es aber so, als wäre da eine unsichtbare Wand: Wenn man über den Brunnenmarkt geht, sind es vor allem Migrantinnen und Migranten, die dort ihre Ware verkaufen. Wenn man dann ein paar Meter weiter am Yppenplatz zwischen den Lokalen steht, sind plötzlich alle weiß.“

Release-Konzert im Park

Dass EsRAP ihr Album-Release-Konzert (Freitag, 1. Juli, ab 18.30 Uhr) am Yppenplatz veranstaltet, ist bewusst gewählt – denn nicht auf dem Platz selbst, sondern in dem kleinen Park treten die Geschwister auf. „Im Park vermischt es sich nämlich, und diese unsichtbare Wand gibt es plötzlich nicht mehr. Deshalb war uns dieser Ort wichtig.“

Auch sei es EsRAP ein Anliegen gewesen, einen möglichst niederschwelligen Ort zu wählen, der auch die verschiedensten Communitys anspricht. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nicht alle in gewisse Locations kommen wollen“, sagt Özmen. „In den Park kann aber jeder kommen.“