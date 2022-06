„Mit Deutschrap kann man Eltern noch provozieren“

Auf einem Konzert des Wiener Rappers RAF Camora in Deutschland, 2017.

Ist Yung Hurn sexistisch? Und Rammstein zu rechts? Was lieben die Deutschen an Gabalier? Der Popmusikexperte Jens Balzer über Songtexte auf Deutsch, das Thema seines neuen Buches „Schmalz und Rebellion”.

Die Presse: „Über Sex kann man nur auf Englisch singen“, heißt es bei der Band Tocotronic, „allzu leicht kann's im Deutschen peinlich klingen.“ Stimmt das?

Jens Balzer: Wir Deutschen haben generell ein Problem mit unserer Sprache. Nirgendwo sonst ist die Frage, in welcher Sprache man singt, so politisch aufgeladen und kontrovers. Das kann auch künstlerische Kräfte freisetzen. Die Beatbands der Sechziger lehnten das Deutsche ab, als Sprache der Eltern und des Dritten Reiches. Englische Texte sahen sie als Mittel der Entnazifizierung. Die Krautrocker der Siebziger sangen auch auf Latein, auf Altgriechisch oder in Dialekten. Andere texten Deutsch, behandeln es aber wie eine Fremdsprache. Sie ringen damit wie mit widerständigem Material.