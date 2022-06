Das Wiener Café Westend schließt

Das Traditionscafé war 2018 neu übernommen worden. Doch die hohen Fix- und Energiekosten dürften die Betreiber zu einem Entschluss gebracht haben.

Das Café Westend am Eck von Mariahilfer Straße und Gürtel beim Wiener Westbahnhof schließt – und das laut Medienberichten schon mit Freitag. Donnerstagfrüh hatte es auf Anfrage des „Kurier“ noch geheißen, dass der Betrieb in den Sommermonaten lediglich eine Pause einlegen würde; am Abend stand dann doch das offenbar endgültige Ende fest.

„Unter den jetzigen Voraussetzungen ist es nicht möglich, den Betrieb aufrechtzuerhalten“, wird Johann Diglas zitiert. Das Mitglied der Cafétiersfamilie Diglas hatte das Traditionscafé 2018 übernommen und „sanft“ renoviert. Gründe seien u. a. hohe Fix- und Energiepreise und die Inflation. Immer wieder sei es auch zu Wasserschäden gekommen. Johann Diglas betreibt auch das Café Diglas im Schottenstift, das Café Weimar und das Fischerbräu in der Billrothstraße.

(Red.)