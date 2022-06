12. Österreichischer Filmpreis mit MeToo-Debatte

Das neue Akademie-Spitzenduo nimmt Stellung zur erneut aufgekommenen MeToo-Debatte: "Sexualisierter Machtmissbrauch ist ein Problem unserer Branche“. Auszeichnungen für Maria Hofstätter, Georg Friedrich und Sebastian Meise.

Im sommerlich-warmen Auditorium von Grafenegg ist Donnerstagabend die feierliche Gala zum 12. Österreichischen Filmpreis über die Bühne gegangen - und ein heißes Thema stand auch am Beginn des Abends. So bezog das neue Spitzenduo der Akademie des Österreichischen Films klar Stellung zur erneut virulenten MeToo-Debatte in der Kinoszene. "Sexualisierter Machtmissbrauch ist ein Problem unserer Branche. Sexualisierter Machtmissbrauch ist ein Problem unserer Gesellschaft", so Arash T. Riahi.

"Unsere Arbeit im künstlerischen Betrieb bringt besonders häufig Situationen mit sich, die Machtmissbrauch begünstigen", konstatierte auch Co-Präsidentin Verena Altenberger zum Auftakt der von Clara Stern gestalteten Preisverleihung, die farblich und stilistisch unter dem Hippie-Motto "All together now!" steht. Entscheidend sei im Umgang mit sexualisiertem Machtmissbrauch eines: "Vor allem muss den Betroffenen zugehört und geglaubt werden."

Später rückten dann die Filmschaffenden und deren Leistungen in der Fokus der (noch laufenden) Gala. Die Auszeichnung für den besten Darsteller bzw. für die beste Darstellerin gingen an Georg Freidrich bzw. Maria Hofstätter.

Neue Kooperative will toxisches Umfeld bekämpfen

Untertags hatte sich bereits die Regiekooperative "#dieRegisseur*nnen" in der Causa zu Wort gemeldet und die Position von Katharina Mückstein gestützt, deren Sammlung von Betroffenenberichten den Stein ins Rollen gebracht hatte. "Warum werden Betroffene nicht dabei unterstützt, diese, uns alle betreffenden und betroffen machenden, Missstände aufzuklären und zu verändern?", so Filmemacherin Elisabeth Scharang in einer Stellungnahme. Mückstein selbst gab sich kämpferisch: "Wir werden diesen Machtmissbrauch nicht länger tolerieren!" Die mehr als 40 Filmregisseur*innen der Kooperative sind im Vorjahr aus dem Verband Filmregie Österreich ausgetreten, wo aus ihrer Sicht ein toxisches Umfeld herrsche und ein Bekenntnis zu einer geschlechtergerechten Vergabe der Fördermittel fehle. Die Erfahrungsberichte von Betroffenen wolle man nun sammeln und dokumentieren, vor allem aber gelte es, sie juristisch bestmöglich zu begleiten.

Auch die Anlaufstelle #we_do! meldete sich im "Standard" zu Wort und berichtete von zahllosen Anfragen, seit Mückstein den Stein wieder ins Rollen gebracht hat. "Es ist höchst an der Zeit, zu viel ist unter der Hand bereits schon lange bekannt", so Beraterin Meike Lauggas. Gefordert seien hierbei aber nicht die Opfer: "Wenn sich etwas ändern soll, müssen wir bei denen ansetzen, die die Kultur der Branche prägen - und nicht bei den Betroffenen." Auch das Österreichische Filminstitut erklärte in diesem Zusammenhang, sich nicht mit der Kultur des Schweigens abfinden zu wollen. "Man muss den Fördernehmern auch die Verantwortung gegenüber ihren Dienstnehmern bewusst machen", machte die im ÖFI für Genderangelegenheiten zuständige Iris Zappe-Heller deutlich.

(APA)