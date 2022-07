Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Xi zelebriert seine Macht: Vor 25 Jahren wurde die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong an Festland-China übergeben. Chinas Staatschef Xi hat seit knapp zweieinhalb Jahren erstmals die Grenzen seiner „Null-Covid-Bastion“ verlassen, um an den Jubiläumsfeiern teilzunehmen. Mehr dazu [premium]

Warum Hongkongs Bürger nichts zu feiern haben: Zunächst waren die Erwartungen noch groß gewesen, dass Hongkong neben der Marktwirtschaft auch Mitbestimmung, Meinungsfreiheit und Menschenrechte erhalten bleiben, schreibt Wieland Schneider in der Morgenglosse. Doch geschehen ist genau das Gegenteil. Mehr dazu.

Selenskijs emotionaler Appell an Österreich: "Ich bin ihrem Staat für die Unterstützung dankbar“. Der ukrainische Präsident richtete sich gestern Abend erstmals seit Kriegsbeginn per Live-Schaltung an das österreichische Publikum. Er forderte dazu auf, die Anstrengungen für das 7. Sanktionspaket gegen Russland zu verdoppeln. Bei einem russischen Raketenangriff auf Odessa sollen in der Nacht mindestens zehn Menschen getötet worden sein. Über die aktuellen Geschehnisse im Ukraine-Krieg berichten wir in unserem Live-Bericht.

OStA-Chef Fuchs vor Gericht: Der Leiter der Wiener Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, muss sich heute am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Er soll laut Staatsanwaltschaft dem mittlerweile suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek Aktenteile weitergegeben und darüber im Ibiza-U-Ausschuss falsch ausgesagt haben.

Schulferien beginnen: Rund 490.000 Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten heute in die neunwöchigen Sommerferien. Für die anderen Bundesländern beginnt der Urlaub eine Woche später. Der ÖAMTC rechnet heute und am Wochenende mit umfangreichen Staus.

Stecker raus, Licht aus: Wie spart man richtig Energie?: In Deutschland wird die Bevölkerung bereits stark zum Energiesparen gedrängt, in Österreich klingt das alles eher noch optional. Doch angesichts der steigenden Gaskosten ist es sinnvoll, sich zu überlegen, wie man Energie effizient nützen. Tipps zum Energiesparen gibt es im Podcast.

Blick ins Archiv: Kaum vorstellbar: Heute vor 100 Jahren berichtete die „Neue Freie Presse" vom Lehrerüberfluss in Wien. „In der nächsten Zeit ist kaum eine Wen­dung zum Besseren zu erwarten“, hieß es damals noch. Mehr dazu [premium]